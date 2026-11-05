Ekonomikos ir inovacijų ministerija įvardijo, ko Lietuva sieks pirmininkaudama ES Tarybai

Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, Lietuvos pirmininkavimo metu bus siekiama sprendimų, kurie sudarytų palankesnes sąlygas įmonėms veikti ir plėstis bendrojoje ES rinkoje.
„Lietuvos pirmininkavimo metu sieksime konkrečių sprendimų, kurie stiprintų bendrąją rinką, mažintų biurokratiją, skatintų investicijas ir didintų Europos konkurencingumą“, – pranešime cituojamas E. Grikšas.
Ministerijos teigimu, vienas pagrindinių prioritetų bus administracinės naštos mažinimas ir bendrosios rinkos kliūčių šalinimas, siekiant palengvinti verslo veiklą skirtingose ES valstybėse.
Taip pat numatoma daugiau dėmesio skirti Europos startuolių augimui ir plėtrai, sudarant galimybes inovatyvioms įmonėms lengviau pritraukti kapitalą bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.
Tarp kitų prioritetų – Europos technologinio savarankiškumo stiprinimas, priklausomybės nuo trečiųjų šalių mažinimas bei strateginių technologijų kūrimo ir gamybos plėtra ES.
EIMIN taip pat sieks skatinti Europos pramonės skaitmeninę ir žaliąją transformaciją.
„Svarbu, kad Europoje kuriamos inovacijos virstų konkurencingais produktais, naujomis gamybos galimybėmis ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietomis“, – teigė E. Grikšas.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. Vyriausybė Lietuvos pirmininkavimo politinę programą patvirtino trečiadienį.