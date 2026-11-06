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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Grasinimai susprogdinti lėktuvus sukėlė sumaištį Europoje: atskleista, ką tokiu atveju daro pilotai

2026-11-06 16:38 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 16:38
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Šią savaitę keliems Europos oro linijų bendrovių skrydžiams buvo pranešta apie galimą sprogmenų grėsmę. Sprogstamųjų įtaisų nerasta, tačiau incidentai sutrikdė oro susisiekimą. Tarp grasinimų sulaukusių lėktuvų buvo ir oro bendrovės KLM „Boeing“.

Lėktuvas EPA

Šią savaitę keliems Europos oro linijų bendrovių skrydžiams buvo pranešta apie galimą sprogmenų grėsmę. Sprogstamųjų įtaisų nerasta, tačiau incidentai sutrikdė oro susisiekimą. Tarp grasinimų sulaukusių lėktuvų buvo ir oro bendrovės KLM „Boeing“.

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Apie tai praneša Nyderlandų visuomeninis transliuotojas NOS.

„Šią savaitę keliems Europos oro linijų bendrovių skrydžiams buvo pranešta apie galimą sprogmenų grėsmę. Sprogstamųjų įtaisų nerasta, tačiau incidentai sutrikdė oro susisiekimą. Grasinimas buvo gautas ir dėl KLM lėktuvo, kuris ketvirtadienį skrido į Tel Avivą. „Boeing“ pagal numatytą planą atliko tarpinį nusileidimą Bukarešte. Penktadienio rytą lėktuvas vis dar buvo ten dėl techninio gedimo“, – rašoma pranešime.

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Pažymima, kad oro linijų bendrovės ir valdžios institucijos nelinkusios atskleisti išsamesnių saugumo procedūrų, taikomų gavus pranešimus apie bombą. Vis dėlto bendrai žinoma, kas vyksta pilotų kabinoje ir oro uoste retais atvejais, kai apie sprogimo grėsmę pranešama lėktuvui jau esant ore.

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Ketvirtadienį KLM lėktuvas, gavęs pranešimą apie grėsmę, pagal numatytą planą atliko tarpinį nusileidimą Bukarešte. Penktadienio rytą jis vis dar buvo Rumunijos sostinėje dėl techninio gedimo.

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NOS duomenimis, pranešimai apie grėsmes buvo gaunami, be kita ko, elektroniniais laiškais. Antradienį Bulgarijoje perspėta apie galimus sprogmenis dviejuose į Sofiją skridusiuose lėktuvuose: vienas jų pakilo iš Italijos Bergamo miesto, kitas – iš Dublino.

Kaip pilotai reaguoja į grasinimus?

Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) teigia, kad oro linijų bendrovės į visus tokius grasinimus žiūri rimtai. Kartu organizacija paragino Europos valdžios institucijas nustatyti šią savaitę gautų melagingų pranešimų šaltinius.

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Jeigu pranešimas apie galimą bombą gaunamas lėktuvui jau skrendant, pilotai vadovaujasi specialiomis procedūromis ir kontroliniu sąrašu. Nyderlandų civilinės aviacijos pilotų asociacijos (VNV) atstovo teigimu, įgulos tokius scenarijus reguliariai treniruojasi.

Priklausomai nuo aplinkybių, lėktuvas gali būti nukreiptas leistis ne dideliame tarptautiniame oro uoste, o kitoje saugioje vietoje. Pavyzdžiui, iš Dublino į Romą skridęs lėktuvas nusileido Prancūzijos karinėje oro bazėje. Kitą skrydį – „Finnair“ lėktuvą, skridusį iš Helsinkio į Romą, – lydėjo Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai.

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Nusileidus lėktuvas paprastai nukreipiamas į atokią oro uosto zoną, kur jį patikrina sprogmenų paieškos specialistai. Sofijoje lėktuvus, keleivius, įgulas ir bagažą tikrino antiteroristinio padalinio bei pasienio policijos pareigūnai. Tikrinant vieną iš lėktuvų buvo pasitelkti keturi tarnybiniai šunys. Sprogmenų nerasta.

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NOS taip pat pažymi, kad keleiviams ne visada iš karto pranešama apie vėlavimo ar maršruto pakeitimo priežastį. Pavyzdžiui, viena keleivė, skridusi iš Mančesterio į Ispanijos Mursijos miestą, apie sprogimo grėsmę sužinojo tik tada, kai policijos lydima buvo nuvesta į atvykimo salę.

Kaip pranešė „Ukrinform“, kelios Europos oro linijų bendrovės antrą kartą per savaitę sulaukė pranešimų apie sprogimo grėsmę, dėl kurių keli lėktuvai buvo nukreipti į atsarginius oro uostus arba lydimi naikintuvų.

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