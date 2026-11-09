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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje – degalų trūkumas: įvedami benzino pardavimo ribojimai

2026-11-09 14:52 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 14:52
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Rusijos pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad mažiausiai šešiuose šalies regionuose vėl juntamas degalų trūkumas – per pastarąsias dvi savaites Ukrainai smogus mažiausiai aštuonioms didelėms naftos perdirbimo gamykloms, iškilo grėsmė, kad vairuotojams vėl teks valandų valandas stovėti eilėse degalinėse, praneša „Reuters“.

Degalinė Rusijoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Rusijos pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad mažiausiai šešiuose šalies regionuose vėl juntamas degalų trūkumas – per pastarąsias dvi savaites Ukrainai smogus mažiausiai aštuonioms didelėms naftos perdirbimo gamykloms, iškilo grėsmė, kad vairuotojams vėl teks valandų valandas stovėti eilėse degalinėse, praneša „Reuters“.

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Po spalio 30 d., kai JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtos energetikos paliaubos tarp Kyjivo ir Maskvos taip ir neįsigaliojo, Ukraina ėmė gerokai intensyviau pulti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Pirmadienį Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenko pranešė, kad naktį Ukraina atakavo šalies šiaurės vakaruose Kirišių mieste esančią antrą pagal dydį Rusijos naftos perdirbimo gamyklą.

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Degalinėse įvedami degalų pardavimo apribojimai

Rusijos šiaurės vakaruose esančios Karelijos srities vadovas Arturas Parfenčikovas sekmadienį pranešė, kad prie greitkelių esančiose degalinėse įvedami degalų pardavimo apribojimai: vienam pirkėjui leidžiama įsigyti ne daugiau kaip 30 litrų benzino ir 50 litrų dyzelino. Degalų pardavimas talpose visiškai sustabdytas.

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FOTOGALERIJA. Eilės degalinėse Rusijoje

Socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše jis teigė, kad laikini apribojimai įvedami didžiausios Rusijos naftos gavybos bendrovės „Rosneft“ valdomose degalinėse. Pasak jo, valdžia stengiasi kuo greičiau atkurti įprastą degalų tiekimą.

„Rosneft“ į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.

Rytų Sibire esančios Buriatijos valdžia pranešė, kad tokie patys pardavimo apribojimai įvesti bendrovės „Rosneft“ degalinėse regiono sostinėje Ulan Udėje. Apie apribojimus taip pat pranešė kaimyninė Užbaikalės sritis.

Apie degalų pardavimo apribojimus taip pat pranešta Nižnij Novgorodo, Archangelsko, Penzos ir Krasnojarsko regionuose.

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