Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija ir Ukraina jau išbando, o JT ieško būdų apriboti: iškeltas „robotų žudikų“ klausimas

2026-11-16 07:38 / šaltinis: ELTA / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / Parengė:
2026-11-16 07:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį Jungtinėse Tautose (JT) šalys svarstys, ar pradėti derybas dėl teisiškai privalomų taisyklių, reglamentuojančių autonominių ginklų sistemų, kritikų vadinamų „robotais žudikais“, naudojimą, didėjant susirūpinimui dėl vis platesnio šių sistemų pritaikymo mūšio lauke.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (6)

Pirmadienį Jungtinėse Tautose (JT) šalys svarstys, ar pradėti derybas dėl teisiškai privalomų taisyklių, reglamentuojančių autonominių ginklų sistemų, kritikų vadinamų „robotais žudikais“, naudojimą, didėjant susirūpinimui dėl vis platesnio šių sistemų pritaikymo mūšio lauke.

REKLAMA
0

Karyba išgyvena esmines permainas, nes kariuomenės siekia pasinaudoti sparčia dirbtinio intelekto (DI) plėtra ir padidinti savo kovinius pajėgumus, kad galėtų greičiau ir tiksliau nustatyti bei atakuoti taikinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau aktyvistai, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir popiežius Leonas XIV perspėja apie pavojus, kylančius visiškai autonominėms mašinoms suteikus galią spręsti gyvybės ir mirties klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Tobulėjant dirbtiniam intelektui, poreikis reglamentuoti autonominius ginklus tapo dar aktualesnis“, – sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) Ginklų ir karo veiksmų vykdymo skyriaus vadovas Laurent'as Giselis.

REKLAMA

Pranešama, kad Rusija kare prieš Ukrainą jau naudojo visiškai autonominius dronus, kurių antskrydžiai baigėsi žmonių mirtimis – autonominių „dronų spiečius“ sukurti siekia ir Ukrainos gynybos pramonė.

Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ perspėjo, kad jei šią savaitę Ženevoje vyksiančioje JT Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų (CCW) peržiūros konferencijoje nebus imtasi ryžtingų veiksmų, civiliai gyventojai bus „statomi į pavojų“.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikime dalyvaus 128 šalys, kurios spręs, ar pradėti derybas dėl teisiškai privalomų taisyklių.

Kruopščiai palaikomas neapibrėžtumas

Nors daugelis valstybių pasisako už griežtesnes taisykles, šias technologijas jau turinčios šalys nenori apriboti savo veiksmų laisvės. Panaši padėtis yra susiklosčiusi ir kitų pažangių karinių pajėgumų, pavyzdžiui, branduolinių ginklų, atžvilgiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusį mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje 163 valstybės pritarė rezoliucijai, raginančiai pradėti derybas dėl autonominių ginklų naudojimo taisyklių.

Prieš balsavo penkios šalys – Jungtinės Valstijos, Rusija, Baltarusija, Izraelis ir Šiaurės Korėja, kuri praėjusią savaitę gyrėsi sukūrusi naują dirbtiniu intelektu paremtą torpedų sistemą.

REKLAMA

Devynios šalys, tarp jų Iranas, Saudo Arabija ir Kinija, balsuojant susilaikė. Pasak Prancūzijos tarptautinių santykių instituto ekspertės Laure de Roucy-Rochegonde, Kinija laikosi „kruopščiai palaikomo neapibrėžtumo“ politikos.

Vašingtonas pasiūlė per penkerius metus parengti teisiškai neprivalomą dokumentą, o nevyriausybinės organizacijos ir TRKK ragina šį procesą užbaigti per vienus metus.

REKLAMA

2023 m. A. Guterresas ir TRKK prezidentė Mirjana Spoljaric Egger paragino valstybes iki 2026 m. uždrausti autonominius ginklus.

TRKK ragina uždrausti dvi autonominių ginklų kategorijas: vadinamuosius nenuspėjamo veikimo autonominius ginklus ir ginklus, sukurtus ar naudojamus tiesiogiai prieš žmones.

Atsižvelgdami į įtakingiausių pasaulio valstybių pasipriešinimą, stebėtojai mano, kad šią savaitę vargu ar pavyks susitarti pradėti derybas dėl teisiškai privalomų taisyklių.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainiečiai paviešino vaizdo įrašą: dronai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų