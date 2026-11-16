Krymo tiltas uždarytas: Ukraina sudavė smūgį, įkurtas avarinių situacijų centras

„Priešas užpuolė Krymo tiltą. Dėl to eismas bus ribojamas maždaug iki vidurdienio. Visos reikalingos tarnybos buvo dislokuotos padariniams likviduoti, o Kerčėje įkurtas avarinių situacijų centras“, – sakė Rusijos paskirtas aneksuoto Krymo „vadovas“ Sergejus Aksionovas.
Jis taip pat patikslino, kur galima gauti informacijos apie keltų susisiekimą tarp Krymo ir Kavkazo uosto.
Meras: Rusijoje numušta šimtai į Maskvą nukreiptų dronų
Rusija per naktį perėmė maždaug 600 į Maskvą nukreiptų dronų, pirmadienį pranešė sostinės meras.
Tai nauja atakų banga, surengta likus kelioms dienoms iki prezidento Vladimiro Putino susitikimo su JAV ir Kinijos lyderiais Kinijoje.
Viršūnių susitikimas Šendžene bus pirmasis toks V. Putino, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) susitikimas, tačiau JAV pareigūnai nurodo, kad Rusijos beveik penkerių metų karo prieš Ukrainą aptarti neketinama.
Oro gynyba per naktį ir pirmadienio rytą perėmė maždaug 600 dronų, skridusių Maskvos srities link, įrašų serijoje platformoje „Telegram“ pranešė Maskvos meras Sergejus Sobianinas.
„Daugumą jų sunaikino Gynybos ministerijos oro gynybos sistema tolimose prieigose“, – sakė jis ir pridūrė, kad 191 dronas buvo „neutralizuotas artėjantis prie Maskvos“.
Apie žalą kol kas neskelbta.
Rusijos gynybos ministerija vėliau paskelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė ir sunaikino 1 336 Ukrainos dronus keliuose regionuose, įskaitant Maskvos sritį, taip pat virš Juodosios ir Azovo jūrų.
Tai viena didžiausių Kyjivo atakų per beveik penkerius metus trunkantį karą.
Pranešimai pasirodė po to, kai Ukrainos pajėgos smogė didelei Rusijos naftos chemijos gamyklai, naftos perdirbimo gamyklai ir karinės gamybos objektui.
Tuo metu Kinija pirmadienį patvirtino, kad lapkričio 19 d. Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose Xi Jinpingas surengs derybas su D. Trumpu ir V. Putinu.
Kinijos užsienio reikalų ministerija nepateikė jokios informacijos apie darbotvarkę. Kremlius ir Baltieji rūmai jau anksčiau patvirtino susitikimą.
Pasak JAV pareigūnų, D. Trumpas ketina aptarti branduolinės ginkluotės mažinimą ir karą Irane, tačiau nesitikima, kad per trišales derybas jis iškels Rusijos karo prieš Ukrainą klausimą.
Vašingtonas vykdo atskiras derybas su Kyjivu ir Maskva, kuriomis siekiama užbaigti šį konfliktą, sakė JAV pareigūnai.
Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris teigė, kad neseniai vykusiame susitikime Xi Jinpingas parodė susierzinimą, kai iškilo idėja per trišales derybas aptarti Ukrainą.
„Jis aiškiai nurodė, kad tai yra Europos konfliktas, kuriame europiečiai taip pat turi sėdėti prie derybų stalo“, – transliuotojui ARD teigė F. W. Steinmeieris.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad susitikimas Šendžene gali tapti 1945 metų Jaltos konferencijos XXI amžiaus versija, kai didžiosios valstybės gali bandyti perbraižyti įtakos sferas, mažesnėms šalims nedalyvaujant.
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