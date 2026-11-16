„Jų misija – prižiūrėti Ukrainos kariuomenės techniką ir rengti mokymus. Šios struktūros pavadinimas – „Volia“, jai vadovauja prancūzų generolas. Ukrainiečių kalboje žodis „volia“ simbolizuoja pasipriešinimo dvasią ir kovą už laisvę. „Volia“ yra itin slapta struktūra, kuri iki šiol veikė nepastebimai“, – rašoma publikacijoje.
Pasak kelių leidinio šaltinių, siekiant užtikrinti Prancūzijos karių buvimo karo apimtoje šalyje konfidencialumą, nuspręsta remtis misija „Žerfo“.
„Pastaroji yra oficialiai pripažintas Prancūzijos kariuomenės dalinys, nuo 2023 metų vasario dislokuotas Lenkijoje (be kita ko, Vedžino karinėje stovykloje šalies šiaurės vakaruose) pagal Europos Sąjungos misiją EUMAM-Ukraine. Jos mandatas pratęstas dar dvejiems metams – iki 2028 metų lapkričio 15 dienos“, – priduria leidinys.
Šios misijos tikslas – pavesti Prancūzijos sausumos pajėgų kariams rengti būsimus Ukrainos kovinių grupių vadus. Nuo 2023 metų mokymus Prancūzijoje ir Lenkijoje baigė 25 tūkst. Ukrainos karių.
„Veiksmingi mokymai vyksta kuo realesnėmis sąlygomis. Kuo arčiau kovos zonos jie rengiami, tuo yra efektyvesni“, – interviu RFI sakė ekspertas.
Tačiau norint veikti kuo arčiau kovos zonos, būtina dislokuotis Ukrainos teritorijoje. Būtent taip ir pasielgė misija „Volia“. Leidinio pašnekovai pabrėžė, kad tai „nedidelė ir lanksti“ struktūra, kurią sudaro „nedidelis kontingentas, vykstantis į trumpalaikes misijas“.
„Volia“ nėra kovinė misija. Jos užduotis – rengti Ukrainos karius ir prisidėti prie karinės technikos priežiūros. Prancūzija Kyjivui perdavė tam tikrą kiekį moderniausios ginkluotės: savaeigių haubicų „Caesar“, naikintuvų „Mirage 2000“ ir didelio tikslumo raketų. Tai įvairi karinės technikos įvairovė, kurios priežiūrai reikia didelės patirties“, – primenama publikacijoje.
Pažymima, kad vykdant šią misiją buvo atsisakyta galimybės pasitelkti civilius technikus, nes Ukraina yra karo būklės. Todėl Prancūzijos ginkluotosios pajėgos nusprendė siųsti savo karius iš įprastinių karinių dalinių. Be to, toks buvimas Ukrainoje suteikia kariams vertingos patirties.
Žurnalistų teigimu, misija „Volia“ nėra pirmoji tokio pobūdžio Kyjivą remiančios šalies sąjungininkės iniciatyva. Žinoma bent apie du atvejus, kai Vakarų valstybių kariuomenės rengė mokymus Ukrainoje: britų misiją „Orbital“ (2015–2022 m.) ir Kanados operaciją „Unifier“, pradėtą 2015 metų rugsėjį. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Kanados kariškiai buvo perkelti už Ukrainos teritorijos ribų.
„Kalbant apie Ukrainą, mes vaikštome tarsi ant kiaušinių lukštų. Visuomenė susiskaldžiusi, todėl reikia būti atsargiems, tačiau per prezidento rinkimus apie tai teks kalbėti. Aš ir toliau manau, kad šiandien ukrainiečiai kovoja už mus“, – pareiškė senatorius Cedricas Perrinas.
2 pagrindiniai ES prioritetai Ukrainos atžvilgiu
Anksčiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas įvardijo du pagrindinius ES prioritetus Ukrainos atžvilgiu. Pasak jo, derybos su JAV atstovais tik dar kartą patvirtino, kad Vladimiras Putinas nenori susitarti.
„Noriu išreikšti savo įsitikinimą, kad Ukraina, turinti didžiausią reguliariąją kariuomenę Europoje, turi atlikti pagrindinį vaidmenį greta NATO – organizacijos, kuriai ji ir turėtų priklausyti“, – tikino E. Macronas.
Tuo metu Prancūzijos kandidatas į prezidentus, kraštutinių kairiųjų politikas Jeanas-Lucas Mélenchonas prakalbo apie Ukrainos sienų keitimą. Pasak jo, jis nepritartų teritorinėms nuolaidoms, „prieš tai nepaklausus žmonių, kuriuos tai liečia, ar jie sutinka gyventi vienoje ar kitoje sienos pusėje“.
„Donbaso gyventojai turi teisę nuspręsti, ar nori būti ukrainiečiais, ar rusais“, – pabrėžė jis.
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