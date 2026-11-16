Lietuvos „Caritas“ siekia surinkti 100 tūkst. eurų paramos Ukrainai

Apie iniciatyvą paskelbta pirmadienį Seime vykusioje organizacijos 100-mečiui skirtoje konferencijoje.
„Karas dėl mūsų paramos nebus laimėtas ir taika, ko gero, neateis, bet bendromis mūsų visų pastangomis daugiau žmonių Ukrainoje sulauks pavasario“, – pranešime cituojama Lietuvos „Carito“ generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Linžienė.
Sprendimas priimtas, sulaukus pagalbos prašymo
Pasak jos, sprendimas rinkti paramą priimtas sulaukus Ukrainoje veikiančių organizacijų „Caritas Ukraine“ ir „Caritas-Spes Ukraine“ pagalbos prašymo. M. Žičkutė-Linžienė pabrėžė, kad dėl Rusijos atakų prieš civilinę infrastruktūrą artėjanti žiema Ukrainos gyventojams bus itin sudėtinga.
Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas konferencijoje atkreipė dėmesį, kad, karui tęsiantis, visuomenės dėmesys jo aukoms ir teikiama parama mažėja.
„Paradoksas toks, kad karas žiaurėja, o pagalba karo aukoms sulaukia vis mažiau ir mažiau paramos“, – teigė arkivyskupas.
Organizacijos duomenimis, tai bus aštuntoji Lietuvos „Carito“ paramos akcija Ukrainos civiliams. Nuo 2014 metų per organizaciją Ukrainos gyventojams paaukota ir suteikta daugiau kaip 2,3 mln. eurų vertės paramos.
1926 metais veiklą pradėjęs Lietuvos „Caritas“ šiemet mini 100 metų sukaktį. Organizacijos jubiliejui skirtoje konferencijoje Seime taip pat aptarti skurdo, socialinės atskirties ir pagalbos pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms klausimai.
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