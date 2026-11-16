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Kremlius prabilo apie Putino, Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą: „Sunku pervertinti“

2026-11-16 16:31 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-16 16:31
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Ketvirtadienį Šendžene įvyksiančio Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Valstijų lyderių susitikimo svarbą būtų „sunku pervertinti“, pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai.

Kremlius prabilo apie Putino, Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą: „Sunku pervertinti“ EPA
GALERIJA (6)

Ketvirtadienį Šendžene įvyksiančio Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Valstijų lyderių susitikimo svarbą būtų „sunku pervertinti“, pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai.

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Vladimiras Putinas ketvirtadienį Kinijos mieste susitiks su Donaldu Trumpu ir Xi Jinpingu. Tai bus pirmasis trišalis šių trijų lyderių susitikimas, kuriame jie aptars su branduoliniais ginklais susijusius klausimus.

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Pekinas šį susitikimą pristato kaip galimybę sutelkti dėmesį į „taiką pasaulyje“.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

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„Sunku pervertinti“

„Šio susitikimo reikšmę ir simboliką sunku pervertinti“, – pirmadienį žurnalistams, tarp jų AFP korespondentams, sakė Kremliaus patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas.

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Jis taip pat sakė, kad susitikimo formatas grindžiamas „abipusiu supratimu ir mūsų šalių sąjunga Antrojo pasaulinio karo metais“.

Europa ir Ukraina baiminasi, kad Rusija siekia įgyvendinti vadinamąją „naująją Jaltą“. Taip užsimenama apie 1945 m. Kryme vykusį Sovietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos lyderių susitikimą, per kurį žemynas buvo padalytas į įtakos sferas, taip paruošiant dirvą Šaltajam karui.

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