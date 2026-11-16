Prezidentas naujos JAV rotacijos karių sutikime: Lietuva pasirengusi priimti ir daugiau

„Lietuva yra pasirengusi ir suinteresuota priimti papildomas JAV pajėgas, taip pat ir nuolatiniam dislokavimui. Esame pasirengę prisidėti prie šių pastangų, suteikdami reikiamą karinę infrastruktūrą ir užtikrindami kuo palankiausias priimančiosios šalies paramos sąlygas“, – kalbėjo šalies vadovas.
Lietuvos pareigūnai ne kartą yra sakę, kad į šalį galėtų atvykti ir didesnė rotacija, o Vilnius siekia, kad amerikiečių kariai šalyje būtų dislokuojami nuolat.
Kiek anksčiau pirmadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog Lietuva perdavė JAV siūlymų paketą dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės steigimo šalyje. Anot jo, derybos šiuo klausimu tęsiasi.
„Atgrasymas nekuriamas vien žodžiais – jis priklauso nuo pajėgių karinių dalinių, stiprių partnerysčių ir gebėjimo veikti kartu, kai to labiausiai reikia“, – per ceremoniją kalbėjo krašto apsaugos ministras.
Dėkojo Donaldui Trumpui
G. Nausėdos teigimu, naujausios rotacijos karių atvykimas dar kartą patvirtina strateginę partnerystę tarp Lietuvos ir JAV bei šios šalies įsipareigojimą NATO rytinio flango saugumui.
„Lietuvoje džiaugiamės žinodami, kad visada galime pasikliauti JAV parama. Tai pergalė ne tik mūsų valstybei, bet ir visam Aljansui. Šiandien visi mato, kad JAV į savo įsipareigojimus žiūri itin atsakingai“, – teigė prezidentas.
G. Nausėda savo kalboje padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) už „lyderystę saugant pasaulio saugumą“.
„Čia, Lietuvoje, mes labai vertiname jo tvirtą paramą ir supratimą dėl mūsų saugumo iššūkių“, – sakė jis.
Padėkos žodžius prezidentas skyrė ir Pentagonui, JAV karinei vadovybei bei JAV ambasadorei Lietuvoje Karai McDonald (Karai Makdonald), patiems kariams.
Į Lietuvą atvyko du JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos batalionai – sunkusis ir inžinerijos. Sunkusis batalionas bus atsakingas už šarvuotąją žvalgybą, stebėjimą ir saugumo užtikrinimą. Inžinerijos batalionas vykdys kovinės inžinerijos užduotis, susijusias su sąjungininkų pajėgų mobilumo užtikrinimu, priešo judėjimo ribojimu ir karių bei karinės technikos apsauga.
„Saugumas – ne pažadas“
Naujai atvykę JAV kariai tarnybą atliks Generolo Silvestro Žukausko poligone. R. Kaunas pabrėžė, kad per pastaruosius metus poligonas iš esmės pasikeitė.
„Kai atvykau 2024 metų sausį, čia buvo konteinerinės gyvenamosios patalpos ir vos keli asfaltuoti keliai. Dabar mūsų kariai gyvena moderniose kareivinėse, tobulina parengtį pasaulinio lygio pratybų objektuose“, – sakė jis.
JAV ambasadorė Lietuvoje K. McDonald pažymėjo, kad saugumas tampa ne pažadu, o asmenine atsakomybe.
„Tai NATO rytinis flangas. Čia saugumas yra ne tik pažadas – tai asmeninė atsakomybė. Ir niekur kitur NATO ryžtas bei solidarumas nėra labiau matomi nei čia. Rotacijos keičiasi, kariai atvyksta ir išvyksta, bet Amerikos įsipareigojimas Lietuvai išlieka pastovus“, – sakė ji.
JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojami nuo 2014 metų pavasario, kaip dalis operacijos „Atlanto ryžtas“ rytinėje NATO dalyje. Nuo 2019 metų Lietuvoje rotuojami JAV sunkieji batalionai.
Šiemet vasarą, Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę per 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašus skaičius, kaip kad Lietuvoje buvo dislokuojama pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
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