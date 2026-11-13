Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius nesureikšmina kas galėtų atstovauti Europai derybose

2026-11-13 16:14 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 16:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nesureikšminantis, kas konkrečiai turėtų atstovauti Europai derybose dėl karo Ukrainoje nutraukimo, anot jo, svarbiau, jog būtų išsakyta vieninga žemyno pozicija.

Mindaugas Sinkevičius (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nesureikšminantis, kas konkrečiai turėtų atstovauti Europai derybose dėl karo Ukrainoje nutraukimo, anot jo, svarbiau, jog būtų išsakyta vieninga žemyno pozicija.

REKLAMA
0

„Nepasakysiu, ar tai turėtų būti (Suomijos prezidentas Alexander'as – BNS) Stubbas, ar (ES diplomatijos vadovė Kaja – BNS) Kallas, ar kažkuris kitas lyderis, ir net nesureikšminčiau personalijos“, – Kupiškyje penktadienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daug svarbiau, kad tas, kas nuvyks, pasakytų vieningą Europos poziciją (...) O kas jau nuvažiuos ir praneš, man atrodo, gal ne taip svarbu“, – pabrėžė jis.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

ES kol kas nesutaria, kas turėtų atstovauti

ES valstybės narės kol kas nesutaria, kas turėtų atstovauti Bendrijai taikos derybose dėl Ukrainos. Vienos šalys mano, kad šį vaidmenį galėtų atlikti dabartiniai ES vadovai, o kitos svarsto galimybę paskirti atskirą pasiuntinį arba sudaryti kelių valstybių atstovų grupę.

REKLAMA

Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas yra sakęs, jog šiam vaidmeniui tinkami jau esami pareigūnai – Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) ir K. Kallas.

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat neatmetė, jog Europai derybose galėtų atstovauti A. Costa.

Tuo metu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) ketvirtadienį, regis, atmetė skubinimus skirti Europos atstovą, teigdami, kad svarbiausia pirmiausia pasiekti, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiktų derėtis.

REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę Abu Dabyje vykusių derybų kuluaruose dalyvavo Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos atstovai, tačiau jie tiesiogiai su rusais nesusitiko.

Diskusijos vėl atsidūrė dėmesio centre praėjusią savaitę, kai Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) pasiskundė dėl organizuotumo trūkumo.

Vėliau JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europą susitarti dėl atstovo.

Savo ruožtu Maskva penktadienį pranešė dar nesutikusi leisti europiečiams prisijungti prie JAV tarpininkaujamų derybų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
Nausėda: Europa turi kuo greičiau susitarti dėl atstovo Rusijos-Ukrainos taikos derybose (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų