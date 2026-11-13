Sinkevičius nesureikšmina kas galėtų atstovauti Europai derybose

„Nepasakysiu, ar tai turėtų būti (Suomijos prezidentas Alexander'as – BNS) Stubbas, ar (ES diplomatijos vadovė Kaja – BNS) Kallas, ar kažkuris kitas lyderis, ir net nesureikšminčiau personalijos“, – Kupiškyje penktadienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
„Daug svarbiau, kad tas, kas nuvyks, pasakytų vieningą Europos poziciją (...) O kas jau nuvažiuos ir praneš, man atrodo, gal ne taip svarbu“, – pabrėžė jis.
ES kol kas nesutaria, kas turėtų atstovauti
ES valstybės narės kol kas nesutaria, kas turėtų atstovauti Bendrijai taikos derybose dėl Ukrainos. Vienos šalys mano, kad šį vaidmenį galėtų atlikti dabartiniai ES vadovai, o kitos svarsto galimybę paskirti atskirą pasiuntinį arba sudaryti kelių valstybių atstovų grupę.
Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas yra sakęs, jog šiam vaidmeniui tinkami jau esami pareigūnai – Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) ir K. Kallas.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat neatmetė, jog Europai derybose galėtų atstovauti A. Costa.
Tuo metu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) ketvirtadienį, regis, atmetė skubinimus skirti Europos atstovą, teigdami, kad svarbiausia pirmiausia pasiekti, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiktų derėtis.
Šią savaitę Abu Dabyje vykusių derybų kuluaruose dalyvavo Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos atstovai, tačiau jie tiesiogiai su rusais nesusitiko.
Diskusijos vėl atsidūrė dėmesio centre praėjusią savaitę, kai Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) pasiskundė dėl organizuotumo trūkumo.
Vėliau JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europą susitarti dėl atstovo.
Savo ruožtu Maskva penktadienį pranešė dar nesutikusi leisti europiečiams prisijungti prie JAV tarpininkaujamų derybų.
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