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Sinkevičius pakomentavo situaciją Vilniaus rajone: „Dirbtinis žaidimas“

2026-11-13 15:54 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 15:54
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog galiojančiose tvarkose yra spragų, leidžiančių savivaldos politinėms jėgoms formaliai skelbtis opozicija, tačiau faktiškai balsuoti kartu su valdančiaisiais, o tai diskredituoja.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog galiojančiose tvarkose yra spragų, leidžiančių savivaldos politinėms jėgoms formaliai skelbtis opozicija, tačiau faktiškai balsuoti kartu su valdančiaisiais, o tai diskredituoja.

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„Toks dirbtinis žaidimas, manau, kad nepuošia savivaldos ir diskredituoja, sakyčiau, teisinę logiką“, – žurnalistams Kupiškyje penktadienį sakė premjeras.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Premjeras: „Gaunasi toks disonsasas“

Taip jis kalbėjo po to, kai pagal Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) sąrašą į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą išrinktiems tarybos nariams įkūrus antrą frakciją ir pasiskelbus opozicine, su šia politine jėga susiję politikai perėmė visus opozicijai priklausančius postus, paskelbė savo opozicijos lyderį.

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Premjeras pažymėjo, jog tokia neįprasta situacija atskleidžia spragas Vietos savivaldos įstatyme. Jis pakartojo kalbėjęs su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu, kad šį teisės aktą reikia pasižiūrėti iš esmės.

„Reikia pasižiūrėti plačiau, ką reikia patobulinti įstatyme (...). Reikia peržiūros, nes gaunasi toks disonansas, kad tie, kas buvo vienoj pozicijoj, dabar persivadina ir tampa opozicija, dėl to pretenduoja į tam tikras pozicijas“, – tikino M. Sinkevičius.

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Vilniaus rajone opozicine pasiskelbusios frakcijos „Stop korupcijai“ iniciatyva pakeistos Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų sudėtys. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, šie postai turi priklausyti opozicijai.

Visi sprendimai priimti LLRA-KŠS frakcijos ir frakcijos „Stop korupcijai“ balsais. Procesą stebėjo LLRA-KŠS lyderis europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis (Valdemaras Tomaševskis).

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Paklaustas, ar neplanuoja šiuo klausimu pasikalbėti su koalicijos partnerių lyderiu W. Tomaszewskiu, premjeras sakė, kad situaciją pirmiausia turėtų spręsti pati savivaldybė.

„Jeigu jos neišsisprendžia, yra visokių, net kraštutinių variantų. Yra galimybė pasikalbėti, nuo to reikėtų pradėti, jeigu jau nesisprendžia Vilniaus rajono savivaldybės apimtyje. Žinot, kraštutinis variantas yra ir tiesioginis valdymas. Tų galimybių yra, bet čia pusiau rimtai, pusiau juokais“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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„Aš manau, kad po visuomenės dėmesio atkreipimo į tai, kas vyksta Vilniaus rajone, nepaisant to, kad tai vyksta artėjančių savivaldos rinkimų fone, ir kad tai yra garantuotai tik susiję su priešrinkiminėmis emocijomis ir batalijomis, kad vis tiktai sveikas protas nugalės“, – sakė jis.

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Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys: po devynis LLRA-KŠS ir „Stop korupcijai“ politikus, septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio bei Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų.

BNS rašė, kad nuo valdančiosios LLRA-KŠS frakcijos spalio pabaigoje atskilo devyni jos nariai, kurie sukūrė naują opozicinę frakciją „Stop korupcijai“.

Centro dešinės koalicijos frakcijos seniūnas Gediminas Kazėnas BNS sakė, kad šis skilimas yra dirbtinis, LLRA-KŠS ir „Stop korupcijai“ frakcijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Politiniai oponentai tokį LLRA-KŠS žingsnį sieja su kitų metų kovą vyksiančiais savivaldos rinkimais.

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