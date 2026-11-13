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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl energijos kainų – premjero žinia: „Rūpinsimės...“

2026-11-13 16:11 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 16:11
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Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, brangstant elektrai ir dujoms, Vyriausybė neplanuoja papildomų tarifų mažinimo priemonių visiems vartotojams, tačiau žada didinti paramą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

Mindaugas Sinkevičius, degalai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, brangstant elektrai ir dujoms, Vyriausybė neplanuoja papildomų tarifų mažinimo priemonių visiems vartotojams, tačiau žada didinti paramą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

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„Turime mechanizmus, kurie veiks. Visuomeniniame tiekime esantys vartotojai, kurių per 300 tūkst., sulauks 4 centais mažesnės kainos. (…) Labiausiai rūpinamės ir rūpinsimės pažeidžiamiausiomis grupėmis, kurios dėl šito (kainų – ELTA) augimo turbūt turės didžiausių iššūkių“, – žurnalistams penktadienį teigė premjeras.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Prognozuojamas kainų augimas nėra išskirtinis

Pasak M. Sinkevičiaus, nors prognozuojamas kainų augimas yra reikšmingas, jis nėra išskirtinis Lietuvos mastu – panašios tendencijos stebimos ir kitose Europos valstybėse. Be to, dujų kainų augimą Lietuvai pavyko iš dalies sušvelninti anksčiau sudarytomis sutartimis.

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„Lietuva, ypatingai su dujomis, dalį augimo susiamortizavo, nes (…) užsikontraktavo dujas pigesnėmis kainomis praeityje. Dėl to tas augimas galėjo būti dar didesnis, jeigu mes būtume nepadarę tam tikrų namų darbų praeityje“, – kalbėjo jis.

Vyriausybės vadovas taip pat ragino gyventojus aktyviau domėtis galimybe gauti šildymo kompensacijas. Premjero teigimu, parama gali priklausyti ir šeimoms, kurių pajamos nėra mažos.

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„Keturių asmenų šeima, dirbančių tėvų grynosios pajamos – 3 tūkst. eurų. Tokia šeima neturėtų mokėti visko, kas virš 45 eurų. Tai turėtų būti kompensuojama“, – aiškino jis.

M. Sinkevičius priminė, kad gyventojai pasitikrinti, ar jiems priklauso kompensacija, gali Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

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„Dalis visuomenės turi teisę į šildymo kompensaciją, bet kartais tiesiog nepasižiūri, nepasiskaičiuoja. (…) Nueini į internetą (…) ir ten gali pasiskaičiuoti, ar tau priklauso“, – sakė jis.

Anot premjero, didėjant energijos kainoms, augs ir kompensacijų poreikis, todėl tam valstybės biudžete numatyta daugiau lėšų.

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„Šildymo kompensacijoms neabejotinai prireiks daugiau nei 100 milijonų eurų, kuriuos mes pasiruošę ir numatę biudžete“, – teigė Vyriausybės vadovas.

Visuomeninio tiekimo tarifus nustatanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad nuo sausio elektra daliai gyventojų turėtų brangti 23 proc. – 5,5 centais iki 29,5 centų už kilovatvalandę (kWh), gamtinės dujos – 38-46 proc. priklausomai nuo to, kuriai grupei vartotojas priklauso.

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Visuomeninio tiekimo kainas VERT turėtų tvirtinti posėdyje lapkričio pabaigoje, jos galios pusmetį – nuo kitų metų sausio iki liepos.

Nuo 2026 m. panaikintas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – šiuo metu taikomas standartinis 21 proc. tarifas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per visą 2025–2026 m. šildymo sezoną, rugsėjo–balandžio mėnesiais, prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų pateikė 408,4 tūkst. gyventojų – 1,4 proc. mažiau nei ankstesnį sezoną, kai jų buvo 414,4 tūkst.

indeliai.lt

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