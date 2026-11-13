„Knicks“ puolėjas Joshas Hartas įsigijo dalį „Napoli“ akcijų

31 metų Niujorko „Knicks“ puolėjas įsigijo dalį Italijos komandos akcijų: „Neapolio ekipos atsiradimo istorija yra puiki. Tai yra projektas, sukurtas sunkiu darbu ir turint didelę svajonę. Sirgaliai turi neįtikėtiną aistrą šiam klubui.“
„Napoli“ kitame sezone žengs į Eurolygą, kur gaus trejų metų licenciją. Dabar Italijos komanda varžosi Europos taurėje, kur pirmajame rate C grupėje laimėjo visus 7 susitikimus.
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