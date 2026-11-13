Dorsey vėl treniruojasi su „Olympiacos“ po mėnesio suspendavimo

T.Dorsey penktadienį dalyvavo pirmoje treniruotėje, o jo suspendavimo laikotarpis baigiasi lapkričio 15 dieną, kai OLY susitiks su Salonikų „Aris“, bet dar neaišku, ar jis bus registruojamas rungtynėms.
30 metų 198 cm ūgio gynėjas nežaidė nuo spalio 13 dienos, kai dvikovoje su Valensijos „Valencia“ ant parketo praleido 5 minutes ir „Instagram“ paskyroje pareiškė pasipiktinimą.
Eurolygoje T.Dorsey statistika siekia 12,6 taško, 1,6 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12 naudingumo balų per 18 minučių.
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