Joe Bideno prisiminimai: Zelenskis – per mažai dėkingas, o Putinas – „susikūprinęs, kaip aikštingas paauglys“

V. Zelenskis „mūsų privačiuose pokalbiuose galėjo būti besikeičiančios nuotaikos ir užsispyręs bei ne toks dėkingas, kokio būčiau tikėjęs“, laikraščio teigimu, rašoma J. Bideno knygoje „Promise Me, America“.
V. Zelenskis anksčiau jau buvo susidūręs su panašaus pobūdžio kaltinimais ir iš Donaldo Trumpo administracijos – 2025 metų vasario mėnesį interviu „Fox News“ laidų vedėjui Bretui Baierui laidoje „Special Report“, po savo susidūrimo Ovaliajame kabinete su D. Trumpu ir viceprezidentu JD Vance'u. Kai B. Baieris paklausė, ar jis skolingas D. Trumpui atsiprašymą, V. Zelenskis pabrėžė savo dėkingumą už amerikiečių paramą.
„Esu dėkingas prezidentui Trumpui ir Kongresui, abiejų partijų paramai, ir aš visada buvau labai dėkingas nuo visų mūsų žmonių“, – sakė V. Zelenskis.
Prisiminimų autorius taip pat pažymėjo, kad Ukrainos prezidentui šalies valdymo metu „akivaizdžiai padėjo“ jo aktorinė patirtis.
Buvusio JAV lyderio požiūris į derybas su Maskva ir V. Putino elgesį
J. Bideno memuaruose taip pat aptariamas jo elgesys per prezidento valdžios perdavimą ir jo susirūpinimas dėl būsimos D. Trumpo administracijos požiūrio į derybas su Maskva.
Remiantis pasakojimu, D. Trumpo komanda siekė gauti laišką, kuriuo būtų leidžiamos tiesioginės derybos su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dar prieš D. Trumpui grįžtant į postą. J. Bidenas teigė atsisakęs tai padaryti dėl to, ką, jo manymu, tokios derybos galėtų reikšti Ukrainai.
Jis buvo „nepasirengęs suteikti jiems visiškos laisvės tam, ko tikėjausi būsiant tam tikru kapituliavimu Ukrainos sąskaita“, sakė J. Bidenas.
Buvęs prezidentas taip pat pateikė asmeninį V. Putino elgesio vertinimą per jų susitikimus, apibūdindamas pastangas demonstruoti „paauglišką abejingumą“.
V. Putinas „mėgdavo susikūprinti susitikimo metu, imituodamas abejingumą, kaip paauglys“, sakė J. Bidenas.
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