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TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija: istorinis susitikimas įvyks

2026-11-16 07:10 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 07:10
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Kinija patvirtino, kad jos prezidentas Xi Jinpingas ir JAV bei Rusijos lyderiai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas ketvirtadienį Šendžene surengs savo pirmąjį trišalį susitikimą.

Xi Jinpingas, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas Putinas EPA

Kinija patvirtino, kad jos prezidentas Xi Jinpingas ir JAV bei Rusijos lyderiai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas ketvirtadienį Šendžene surengs savo pirmąjį trišalį susitikimą.

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„Lapkričio 19 dieną Kinijos prezidentas Xi Jinpingas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu Šendžene surengs Kinijos, Rusijos ir JAV valstybių vadovų susitikimą“, – pirmadienį trumpame pranešime teigė Užsienio reikalų ministerija.

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Daugiau detalių, įskaitant tai, kokios bus šio istorinio susitikimo pietiniame Kinijos mieste temos, nepateikta.

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Tikimasi, kad jis bus surengtas Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) lyderių susitikimo, vyksiančio trečiadienį ir ketvirtadienį, kuluaruose.

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Kremlius ir Baltieji rūmai anksčiau taip pat patvirtino, kad įvyks toks trišalis susitikimas.

D. Trumpas nori kalbėti apie branduolinių arsenalų mažinimą ir taip pat ketina iškelti savo karo Irane klausimą, tačiau nesitikima, kad jis aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, teigė JAV pareigūnai.

Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris teigė, kad neseniai vykusiame susitikime Xi Jinpingas parodė susierzinimą, kai iškilo idėja per trišales derybas aptarti Ukrainą.

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„Jis aiškiai nurodė, kad tai yra Europos konfliktas, kuriame europiečiai taip pat turi sėdėti prie derybų stalo“, – transliuotojui ARD teigė F. W. Steinmeieris.

Kalbant apie branduolinį nusiginklavimą, Kinija ilgą laiką reikalavo, kad Jungtinės Valstijos ir Rusija sumažintų savo didžiulius branduolinius arsenalus, prieš jai sutinkant su derybomis dėl savo atsargų.

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