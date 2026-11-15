Trumpas dėl sumaišties sustabdžius skrydžius JAV kaltina Bideną

Tai buvo pirmieji jo komentarai šia tema po to, kai JAV institucijos penktadienį kelioms valandoms sustabdė visus skrydžius dėl nesėkmingo techninio atnaujinimo.
D. Trumpas J. Bideno administracijos aviacijos valdymą pavadino katastrofa.
„Viskas, prie ko jie prisilietė, virto nesėkme, – socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas. – Dideli pinigai išleisti neprotingai, todėl sena ir sugedusi sistema tapo dar blogesnė nei tada, kai jie pradėjo.“
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