Įstatymo projektas, pateiktas Rusijos Dūmoje 2025 metų gruodžio pabaigoje, yra susijęs su „audiovizualiniais kūriniais“, tai yra kinu, vaizdo įrašais, dainomis ir t. t., bei jų viešu platinimu, įskaitant internetą. Atsakomybę siūloma taikyti ne tik piliečiams, bet ir srautinio siuntimo platformų bei socialinių tinklų, kuriuose talpinamas atitinkamas turinys, savininkams.
Projektas numato už pirminį pažeidimą baudas piliečiams nuo 5 iki 10 tūkstančių rublių (apie 55–110 eurų), pareigūnams – nuo 50 iki 100 tūkstančių (apie 550 – 1100 eurų), juridiniams asmenims – nuo 500 iki 700 tūkstančių (apie 5500 – 7700 eurų). Už pakartotinį pažeidimą piliečiams teks sumokėti nuo 50 iki 150 tūkstančių rublių (apie 550 – 1650 eurų), pareigūnams – nuo 300 iki 400 tūkstančių (apie 3300 – 4400 eurų), juridiniams asmenims – nuo vieno iki trijų milijonų (apie 11000 – 33000 eurų).
„Diskredituojanti“ medžiaga turės būti pašalinta per parą. Dėl bylų dėl „vertybių diskreditavimo“ kreiptis į teismą turės Kultūros ministerija, o nepašalinus medžiagos – „Roskomnadzor“.
Tradicinių vertybių apsauga ir įstatymo detalės
„Tradicinių Rusijos dvasinių bei dorovinių vertybių“ sąrašas pateikiamas prezidento Vladimiro Putino dekrete Nr. 809, pasirašytame 2022 metų lapkričio 9 dieną. Į sąrašą įeina patriotizmas, stipri šeima, humanizmas, dvasinio gyvenimo pranašumas prieš materialų ir kitos savybės.
Deklaracijoje kalbama apie būtinybę apsaugoti tradicines vertybes, kurioms, prezidento nuomone, grasina nedraugiškos šalys, užsienio NVO, kai kurios žiniasklaidos priemonės ir „kai kurios organizacijos bei asmenys Rusijoje“. Grėsmė, pabrėžiama dokumente, susideda iš „istorinės tiesos iškraipymo“ ir „visuomenės, ignoruojančios dvasines vertybes, formavimo“.
Iš įstatymo projekto seka, kad naujos baudos nebus taikomos kūriniams, paskelbtiems audiovizualinėse paslaugose iki 2026 metų kovo 1 dienos, taip pat tiems, kurie turi galiojantį platinimo liudijimą. Tačiau šis punktas gali būti pakoreguotas prieš antrąjį įstatymo projekto svarstymą, teigiama profilio komiteto išvadoje. Iniciatyvos autoriais tapo „Vieningos Rusijos“ nariai Sergejus Bojarskis (legendinio sovietų aktoriaus Michailo Bojarskio sūnus), Antonas Gorelkinas, Antonas Nemkinas ir Aleksejus Volockovas.
Anksčiau į Valstybės Dumą buvo įtrauktas įstatymo projektas dėl pripažinimo ekstremistinėmis visų ideologijų, mokymų, kultų ir judėjimų, nukreiptų prieš Rusijos „tradicines dvasines ir dorovines vertybes“. Aiškinamajame rašte buvo teigiama, kad „aiškaus draudimo“ bet kokioms „destruktyvioms“ srovėms nebuvimas kelia „egzistencinio pobūdžio“ pavojų šaliai. Vienu iš kriterijų, pagal kurį ideologijos bus priskiriamos nukreiptoms prieš tradicines vertybes, siūlyta laikyti „blogio propagandą“.
S. Bojarskis pabrėžė, kad atsakomybė taikoma turinio platintojams, kurie „tyčia diskredituoja tradicines vertybes“, nurodytas V. Putino dekrete. Leidinys „Važnyje istoriji“ pažymi, kad V. Putino 2022 m. lapkričio 9 d. dekrete „tradicinės vertybės“ apibrėžtos taip:
Doroviniai orientyrai, formuojantys Rusijos piliečių pasaulėžiūrą, perduodami iš kartos į kartą, esantys visos šalies pilietinio tapatumo ir vieningos kultūros erdvės pagrindu, stiprinantys pilietinę vienybę, radę savo unikalų, savitą pasireiškimą Rusijos daugiatautės tautos dvasiniame, istoriniame ir kultūriniame vystymuose. <...> Gyvenimas, orumas, žmogaus teisės ir laisvės, patriotizmas, pilietiškumas, tarnystė Tėvynei ir atsakomybė už jos likimą, aukšti doroviniai idealai, stipri šeima, kūrybinis darbas, dvasinio pranašumas prieš materialų, humanizmas, gailestingumas, teisingumas, kolektyvizmas, tarpusavio pagalba ir tarpusavio pagarba, istorinė atmintis ir kartų tęstinumas, Rusijos tautų vienybė.
„Prisiminkime puikią rusišką tradiciją sušaudyti carą“
Rusijoje laisvos žiniasklaidos ir nuomonės, kuri galėtų prieštarauti valdžios įsakams, nėra. Viešai kritikuoti „Vieningosios Rusijos“ partijos atstovų siūlymą nėra kam, todėl tik internete rusakalbiai vartotojai, pamatę valdžios siūlymus, jau suskubo rinkti „rusų tautos tradicinių vertybių rinkinį“, įskaitant tokius įvykius, kaip 1917-ųjų revoliuciją, kurios metu buvo sušaudyta ne tik caro šeima, bet ir dalis „caro režimui priklausiusių pareigūnų“.
„Nuostabi rusiška tradicija – nunulinti valstybės vadovą kartu su jo šeima ir artimaisiais. Vertinga tradicija. Viskas legalu. 1918 m. liepos 12 d. Jekaterinburge įsikūrusi Uralo srities tarybos (Uraloblsovet) vykdomasis komitetas nusprendė sunaikinti Romanovų šeimą nelaukdamas teismo. Atsakomybė už Kruvinąjį sekmadienį, už sprendimą įsitraukti į pasaulinį karą ir už reformų trūkumą. Prisimenu ir didžiuojuosi“, – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė vartotojas „Rotobam“.
Jis taip pat publikavo ir 1917-ųjų įvykių liudininko, žurnalisto ir dailininko Ivano Vladimirovo paveikslą „Pareigūnų sušaudymas“, primenantį, kas istoriškai vyko Rusijoje, ir ką galima vadinti Rusijos „tradicinėmis vertybėmis“.
Vartotojas „SergejBuff“ priminė, kad rusų tautos kolonizatorių žiaurumui „turbūt pavydėjo ir ispanai su britais“: „Dar skandinimas upėje tų, kurie pasisako už liaudies savivaldą. Prisiminkite Volchovą, Novgorodą, ką maskviečiai užpuolikai ten veikė 1478 m.? Slavai daugelį amžių buvo gerai žinomi dėl savo tradicijos nuolat kovoti tarpusavyje. Ir, žinoma, kolonizuotose teritorijose vyko genocidas. Britai ir ispanai tikriausiai pavydėjo – didžiojoje Sibiro dalyje buvo išžudyta 95 proc. vietinių gyventojų. Na, aš jau per daug įsijaučiu, perpasakodamas savo istoriją. Bet taip, yra daug šlovingų tradicijų, kurias reikia prisiminti“.
Tokie istoriniai sugretinimai su dabartiniu režimu – Vladimiro Putino dešimtmečius trunkančia valdymo dinastija – ir suburtais aplink jį „silovikais“ (jėgos struktūrų darbuotojais) dabartinėje Rusijoje gresia įkalinimu ir bauda. Tačiau tuo pat metu, kaip ironiškai yra pastebima, kruvina 1917-ųjų revoliucija yra istorinis Rusijos paveldas ir „tradicinės vertybės“, dėl kurių tariamo saugojimo ir kuriamas „Vieningosios Rusijos“ partijos atstovų įstatymų projektas.
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