Le Pen kirto Ukrainai: pasakė, ką padarys, jei taps Prancūzijos prezidente

„Prancūzijos valstybės finansų padėtis artimiausiais mėnesiais nebeleistų šaliai teikti finansinės paramos Ukrainai“, – pareiškime nurodė M. Le Pen, tačiau pabrėžė, kad Prancūzija laikysis jau prisiimtų įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimą prisidėti prie 90 mlrd. eurų Europos Sąjungos paskolos.
M. Le Pen šiuo metu pirmauja apklausose prieš kitąmet vyksiančius prezidento rinkimus, kuriuose bus renkamas prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinis.
Ji susilaukė kritikos dėl ankstesnių ryšių su Rusija, įskaitant 2017 m. Kremliuje vykusį susitikimą su prezidentu Vladimiru Putinu ir jos partijos iš Rusijos banko paimtą paskolą, kurią partija visiškai grąžino 2023 m.
Vis dėlto ji pasmerkė invaziją, o Paryžiuje surengtame susitikime su Ukrainos ambasadoriumi Vadymu Omelčenka aiškiai pabrėžė „nepajudinamą paramą Ukrainai nuo pat konflikto pradžios“.
Pirmasis Le Pen ir Ukrainos ambasadoriaus susitikimas buvo „draugiškas“
Pareiškime nurodoma, kad pirmasis M. Le Pen ir Ukrainos ambasadoriaus susitikimas buvo „draugiškas“.
Nors finansinė parama būtų nutraukta, M. Le Pen ambasadoriui nurodė, kad „Prancūzija ir toliau remtų Ukrainą tiekdama įrangą, teikdama humanitarinę pagalbą ir vykdydama kur kas aktyvesnę diplomatiją“.
Pareiškime pažymima, kad vyko „atvira diskusija“ apie karo ateitį, o M. Le Pen akcentavo, jog „pastangos siekti taikos turi išlikti visų prioritetu, nors tai ir yra sunkiai įgyvendinamas tikslas“.
Ji taip pat paprašė ambasadoriaus perduoti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad ji yra pasirengusi susitikti su juo „Paryžiuje arba Briuselyje“. Tačiau neužsiminta, ar kandidatė ketina vykti į Kyjivą, nors V. Zelenskis buvo pakvietęs ją apsilankyti Ukrainos sostinėje.
M. Le Pen oponentai pareiškė susirūpinimą, kad pabrėždama būtinybę kuo greičiau užbaigti karą ji gali priversti Ukrainą kapituliuoti nepalankiomis sąlygomis.
„Jeigu Rusija brutalumu primeta savo valią Europos valstybei, susilpnėja visa Europa“, – savaitgalį socialiniame tinkle „Facebook“ parašė E. Macronas.
Kritikuodamas M. Le Pen, jis pridūrė: „Kalbėkime aiškiai: tie, kurie siekia apriboti Ukrainai prieinamus išteklius, iš esmės skatina neteisingą taiką, dėl kurios Ukraina liktų nuolat pažeidžiama, o kartu pažeidžiama taptų ir Europa.“
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