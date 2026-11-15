ASVEL Prancūzijos lygoje skaudžiai nusileido Le Mano klubui

Eurolygos klubas išvykoje 93:109 (29:30, 21:32, 24:26, 19:21) nusileido Le Mano „Sarthe“ (7/1).
ASVEL anksti įsivėlė į puolimo lenktynes, tačiau tempo neatlaikė dar iki ilgosios pertraukos (50:62) ir vėliau mačo eigos neperlaužė.
19 taškų svečiams surinko Patty Millsas (4/4 tritaškių), 16 – 20-metis Marcas-Owenas Fodzo Dada, 13 – Jae'us Crowderis (3/6 tritaškių, 9 atk. kam., 5 rez. perd.), po 12 – Nate'as Sestina (4 atk. kam.) ir Hugo Bessonas (4 atk. kam., 3 per. kam.), 11 – Tremontas Watersas (2/6 tritaškių).
Nugalėtojams 26 taškus sumetė Jordanas Kingas (7/15 tritaškių), po 17 – Carlosas Stewartas (6/6 dvitaškių, 5 atk. kam.), Lucasas Dufealas (8/10 dvitaškių, 8 atk. kam.) ir Melvinas Ajinca (3/6 tritaškių), 15 – Mosesas Woodas (5 atk. kam., 3/8 tritaškių), 8 – 19-metis Bastienas Grasshoffas (7 rez. perd.).
Le Mano klubas po pirmojo Europos taurės rato renka vos 80,7 taško (21-as rezultatas lygoje), tačiau Prancūzijos pirmenybėse triženklį rezultatyvumą pasiekia jau ketvirtą kartą šį sezoną.
ASVEL daug laiko tvarkyti gynybos neturės – jau antradienį jų laukia Eurolygos išvyka pas Stambulo „Fenerbahče“, penktadienį – pas Stambulo „Anadolu Efes“.
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