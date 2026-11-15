„Real“ Ispanijoje įveikė „Baskonia“ – ryškūs naujokų pasirodymai baskų neišgelbėjo

Karališkasis klubas išvykoje 98:84 (24:21, 23:18, 29:19, 22:26) nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ (5/3).
Šeimininkai jau po trijų kėlinių pirmavo 76:58 ir mačo pabaigoje su problemomis nesusidūrė.
Po 18 taškų nugalėtojams surinko Damianas Jonesas (6/6 dvitaškių), Andresas Felizas (7/8 dvitaškių, 5 atk. kam.) ir Theo Maledonas (3/4 tritaškių, 6 rez. perd.), 14 – Timothe Luwawu-Cabarrot (1/5 tritaškių, 4 rez. perd., 4 klaidos), 10 – Walteris Tavareasas (5 atk. kam., 4 blokai).
„Real“ dominuoja Ispanijoje – visi kiti lygos klubai jau yra suklupę bent po du kartus.
Vitorijos klubui dėl traumos ir toliau padėti negali Tadas Sedekerskis.
15 taškų „Baskonia“ gretose pelnė naujokas Kenanas Kamenjašas (7/10 dvitaškių, 8 atk. kam.), 13 – Chrisas Duarte (3/6 tritaškių, 5 rez. perd.), 12 – Damionas Baughas (3/3 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 11 – šviežiai prisijungęs Rolandas Šmitas (4/5 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Baskai per dvigubą Eurolygos savaitę namie priims Tel Avivo „Hapoel“ ir viešės Miunchene, „Real“ aplankys Stambulo „Bešiktaš“ ir Pirėjo „Olympiacos“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.