„Crvena Zvezda“ laimėjo ketvirtajame kėlinyje susikrovusi dviženklę persvarą

Eurolygos klubas namie 94:83 (26:24, 22:19, 19:21, 27:19) įveikė Liublianos „Cedevita Olimpija“ (4/3).
Šeimininkai pirmavo beveik visas rungtynes, bet dviženklę persvarą išvystė tik ketvirtojo kėlinio viduryje (81:71), o pergalei to užteko.
16 taškų Belgrado klubui surinko Jaredas Butleris (4/7 dvitaškių), 15 – Jordanas Nwora (6/7 dvitaškių, 6 atk. kam.), 13 – Tysonas Carteris (3/3 dvitaškių), 11 – Semi Ojeleye (3/5 tritaškių).
„Crena Zvezda“ dominavo daugelyje žaidimo aspektų, tačiau save stabdė 18 kartų prarasdami kamuolį.
Svečiams 20 taškų atnešė Anthony Cowanas (10/10 baud. met.), 18 – Urbanas Krofličius (3/4 tritaškių), 13 – Matthew Hurtas (4/6 dvitaškių).
„Crvena Zvezda“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Milaną ir Barseloną.
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