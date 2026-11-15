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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jasikevičiaus „Fenerbahče“ prieš „Anadolu Efes“ grįžo iš 15 taškų deficito

2026-11-15 21:28 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 21:28
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Turkijos pirmenybėse išskirtinę pergalę pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (6/2).

W.Clyburnas – tarp pagrindinių pergalės kalvių

Turkijos pirmenybėse išskirtinę pergalę pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (6/2).

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Lietuvio auklėtiniai namie laimėjo derbį prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (5/3) – 77:75 (18:32, 17:11, 25:11, 17:21).

Rungtynės startavo lygiai, bet pirmo kėlinio viduryje šeimininkai praleido varžovų spurtą 2:13, o ketvirtį tritaškiu uždarė Dario Šaričius (18:32). Prieš pat ilgąją pertrauką komandas skyrė 15 taškų (28:43), bet spurtą pradėjusi „Fenerbahče“ išsiveržė į priekį net neįpusėjus trečiam kėliniui (46:45).

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Mačo pabaigoje netrūko intrigos, Daronas Russellas likus žaisti 8 sekundes skėlė skirtumą tarp komandų perpus (75:77), bet daugiau nieko nuveikti svečiams nepavyko.

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„Fenerbahče“ gretose 13 taškų surinko Willas Clyburnas (7 atk. kam.), 11 – Wade'as Baldwinas (4/6 dvitaškių), po 10 – Dwightas Powellas (3/3 dvitaškių, 6 atk. kam.) ir Shane'as Larkinas (4/11 metimų).

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Ignas Sargiūnas rungtynėms registruotas nebuvo.

Svečiams 18 taškų pelnė Ercanas Osmani (5/5 dvitaškių), 15 – Collinas Malcolmas (5/7 dvitaškių), 10 – D.Šaričius (5 rez. perd.).

Per dvigubą Eurolygos savaitę abu klubai namie priims Vilerbano ASVEL. „Anadolu Efes“ taip pat aplankys Dubajų, „Fenerbahče“ – Milaną.

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