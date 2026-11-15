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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Pasaulio čempionatas

IIHF patvirtino: rusų pasaulio jaunimo čempionate Kanadoje tikrai nebus

2026-11-15 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 21:25
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Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) sekmadienį oficialiai patvirtino, kad Rusijos rinktinė nedalyvaus 2027 metų pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate Kanadoje. Nors Sporto arbitražo teismas (CAS) spalio 30-ą dieną buvo nurodęs grąžinti rusus į tarptautines varžybas, šiam sprendimui kelią užkirto griežti Kanados vyriausybės ribojimai, neleidžiantys agresorių šalies atstovams atvykti į turnyrą.

IIHF | IIHF nuotr.

Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) sekmadienį oficialiai patvirtino, kad Rusijos rinktinė nedalyvaus 2027 metų pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate Kanadoje. Nors Sporto arbitražo teismas (CAS) spalio 30-ą dieną buvo nurodęs grąžinti rusus į tarptautines varžybas, šiam sprendimui kelią užkirto griežti Kanados vyriausybės ribojimai, neleidžiantys agresorių šalies atstovams atvykti į turnyrą.

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Remiantis sekmadienį išplatintu IIHF pranešimu, Rusija turnyre nedalyvaus dėl oficialiai išreikštos Kanados vyriausybės pozicijos ir pritaikytų apribojimų. Federacija atidžiai įvertino galimybes perkelti turnyrą į kitą šalį, tačiau IIHF taryba nusprendė, kad Kanada liks čempionato šeimininke, nepaisant palankaus CAS sprendimo rusams. Pasaulio pirmenybės, kaip ir planuota, vyks gruodžio 26 – sausio 5 dienomis Albertos provincijoje esančiuose Edmontono ir Red Diro miestuose.

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Kanados vyriausybė dar trečiadienį patvirtino, kad neišduos vizų Rusijos žaidėjams, personalui ir oficialiems asmenims. Kanados sporto valstybės sekretorius Adamas van Koeverdenas išplatintame pranešime akcentavo tvirtą šalies poziciją ir priminė anksčiau išsakytus premjero Marko Carney žodžius.

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„Kaip jau sakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney, tol, kol Rusija ir Baltarusija remia karą Ukrainoje, šioms šalims atstovaujantys sportininkai negalės joms atstovauti varžydamiesi Kanadoje, – teigė A. van Koeverdenas. – Kalbant konkrečiai apie pasaulio jaunimo čempionatą, Rusijos sportininkai jame nedalyvaus.“

Dar lapkričio 3-ią dieną M. Carney viešai įspėjo, kad tol, kol tęsis karas Ukrainoje, „rusų nebus pasaulio jaunimo čempionate“. Rusijos ir Baltarusijos rinktinės iš tarptautinių ledo ritulio turnyrų yra pašalintos nuo 2022 metų, po to, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.

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CAS sprendimas leisti Rusijos komandoms žaisti turnyruose iškart susidūrė su didžiuliu tarptautiniu pasipriešinimu. Švedijos, Suomijos, Šveicarijos, Čekijos bei kitų valstybių ledo ritulio federacijos griežtai pareiškė atsisakančios žaisti prieš sugrąžintą Rusijos rinktinę. Savo ruožtu Rusijos atstovai tuomet siūlė perkelti čempionatą į kitą valstybę.

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Reaguodama į sekmadienio IIHF sprendimą visgi neįleisti šalies į turnyrą Kanadoje, Rusijos ledo ritulio federacija (RIHF) pavadino jį neteisėtu ir paskelbė, kad pateiks apeliaciją Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK). Organizacija neslepia ketinimų toliau bylinėtis.

„RIHF imsis visų prieinamų teisinių priemonių, kad užtikrintų CAS sprendimo įgyvendinimą, Rusijos sportininkų teisių atkūrimą ir žalos atlyginimą“, – rašoma Rusijos ledo ritulio federacijos pranešime.

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Susidariusi aklavietė buvo palikusi turnyrą nežinioje, o dėl savo likimo labiausiai nerimavo Norvegijos ledo ritulio federacija. Jai anksčiau buvo pranešta, jog nacionalinė rinktinė bus išmesta iš elitinio diviziono ir užleis vietą Rusijos komandai. Visgi IIHF sekmadienį paskelbė naujus tvarkaraščius pasaulio jaunimo čempionatui bei artėjančiam pasaulio čempionato I diviziono A grupės turnyrui, kuris prasidės Vengrijoje gruodžio 6-ą dieną.

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Abu divizionai laikysis anksčiau IIHF paskelbtų tvarkaraščių, o Norvegija grąžinta į A grupę Edmontone. Norvegai žais turnyro atidarymo rungtynėse antrąją Kalėdų dieną ir sužais dvejas pasirengimo rungtynes gruodžio 21 ir 23 dienomis Blekfaldso mieste, Albertos provincijoje, kaip ir buvo planuota iš pradžių. Norvegijos atstovai neslėpė palengvėjimo išgirdę šias naujienas.

„Mes labai džiaugiamės už žaidėjus, trenerius ir visą Norvegijos ledo ritulį, kurie iškovojo savo vietą praėjusiais metais po pakilimo į aukštesnį divizioną, – džiaugėsi Norvegijos ledo ritulio federacijos generalinis sekretorius Petteris Salstenas. – Komanda to laukė ištisus metus, tačiau pastarąjį mėnesį gyveno nežinioje.“

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