Kanada neįsileis Rusijos ledo ritulininkų, pastarieji reikalauja perkelti čempionatą į kitą šalį

Pasaulio jaunimo čempionatas gruodžio ir sausio mėnesiais turėtų vykti Kanadoje, Albertoje esančiuose Edmontono ir Red Dyro miestuose, o turnyras prasidės jau gruodžio 26 d. Nepaisant to, Kanados vyriausybė oficialiai paskelbė, kad neišduos vizų nė vienam Rusijos ledo ritulininkui.
Pasak TSN žurnalisto Gordo Millerio, Kanados valdžios atstovai jau formaliai informavo IIHF ir „Hockey Canada“ organizaciją apie sprendimą neįsileisti atvykti planuojančių rusų. Negana to, pranešama, kad galimybė dalyvauti čempionate bus atimta net ir tiems Rusijos piliečiams, kurie jau turi galiojančias Kanados vizas, įskaitant ir šiuo metu Kanados ledo ritulio lygoje (CHL) rungtyniaujančius žaidėjus.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney aiškiai išsakė šalies poziciją pabrėždamas, kad Rusijos sportininkams nebus leista atstovauti savo šaliai tol, kol tęsiasi invazija į Ukrainą. Tokia kategoriška šeimininkų pozicija ir nenumaldomai artėjanti turnyro pradžia sukūrė didžiulį logistinį ir politinį galvos skausmą tarptautinei federacijai.
Įsiplieskus įtampai tarp IIHF, Kanados vyriausybės ir Europos valstybių federacijų dėl galimo Rusijos sugrįžimo į tarptautines varžybas, buvęs IIHF prezidentas Rene Faselis viešai užsiminė apie radikalų scenarijų. Šalyje agresorėje veikiančiai žiniasklaidos priemonei jis pabrėžė, kad kito sprendimo gali ir nebūti.
„Jei jie neras sprendimo, jiems teks atšaukti turnyrą“, – paklaustas apie galimybę iškelti varžybas iš Kanados, sakė R. Faselis.
Buvęs IIHF vadovas pripažino, kad per tokį trumpą laiką rasti kitą valstybę, norinčią ir galinčią surengti tokio masto renginį, būtų itin sudėtinga, nors neatmetė varianto, jog tokia alternatyva galėtų tapti Jungtinės Amerikos Valstijos. Visgi vertinant R. Faselio pasisakymus, svarbu atsižvelgti į jo praeitį ir ryšius. Nuo 1994 iki 2021 metų IIHF vadovavęs šveicaras 2023 metais priėmė Rusijos pilietybę. Jo artimi santykiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu yra plačiai dokumentuoti, jiedu ne kartą kartu dalyvavo įvairiuose ledo ritulio renginiuose.
R. Faselis anksčiau griežtai kritikavo pradinį IIHF sprendimą po 2022 metų invazijos į Ukrainą suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos rinktines. Jis taip pat ne kartą gynė idėją, kad tarptautinis ledo ritulys turi išlikti tiltu tarp tautų net ir intensyvių politinių konfliktų metu. Nepaisant šių pareiškimų, pabrėžiama, kad buvęs organizacijos prezidentas šiuo metu neužima jokių pareigų IIHF struktūroje ir neturi įgaliojimų spręsti turnyro ateities.
Situaciją dar labiau sukomplikavo neseniai priimtas Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimas. Po jo pasirodė pranešimų, jog Norvegijos rinktinė bus pašalinta iš 2027 metų pasaulio jaunimo čempionato, kad užleistų vietą Rusijai. CAS nurodė IIHF sugrąžinti Rusijos komandas į kelias tarptautines varžybas motyvuodamas tuo, kad federacija nepateikė pakankamo pagrindo išlaikyti draudimą.
Nors teismo sprendimas yra palankus Rusijai, jis nesuteikia šios šalies žaidėjams automatinės teisės atvykti į Kanadą, nes sienų kontrolė išlieka priimančiosios valstybės rankose. IIHF pripažino šią sudėtingą padėtį ir teigė ieškanti būdų, kaip įgyvendinti CAS nurodymą, kartu išsaugant tarptautinio ledo ritulio finansinį stabilumą bei ilgalaikę ateitį. Kol kas federacija nėra oficialiai patvirtinusi Rusijos vietos čempionate, o Norvegijos statusas taip pat lieka neaiškus.
Kanadai atsisakant nusileisti, Europos valstybėms grasinant boikotais, o Rusijai reikalaujant grąžinti ją į varžybas, IIHF paprasčiausiai nebeturi lengvų išeičių. Nors pasaulio čempionato atšaukimas taptų didžiuliu smūgiu IIHF reputacijai ir lūkesčius puoselėjantiems jauniems ledo ritulininkams, atsakymo, ar R. Faselio perspėjimas yra reali grėsmė, ar tik dar vienas bandymas daryti spaudimą organizacijai, dar teks palaukti.
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