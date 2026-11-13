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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Pasaulio čempionatas

Kanada užtrenkė duris rusams, o dabar sulaukė grasinimų: Maskva imasi naujų veiksmų

2026-11-13 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 21:37
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Rusijos ledo ritulio federacijos prezidentas Vladislavas Tretjakas pagrasino teisinėmis priemonėmis Kanadai ir Vokietijai, jeigu šios šalys neleis Rusijos rinktinei dalyvauti artėjančiuose pasaulio čempionatuose. Rusai reikalauja ne tik kompensacijų, bet ir sankcijų turnyrų organizatoriams.

Rusų ir švedų rungtynės | IIHF nuotr.

Rusijos ledo ritulio federacijos prezidentas Vladislavas Tretjakas pagrasino teisinėmis priemonėmis Kanadai ir Vokietijai, jeigu šios šalys neleis Rusijos rinktinei dalyvauti artėjančiuose pasaulio čempionatuose. Rusai reikalauja ne tik kompensacijų, bet ir sankcijų turnyrų organizatoriams.

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„Jeigu Kanada ir Vokietija atsisakys įsileisti Rusijos rinktinę, reikalausime kompensacijų, sieksime, kad varžybos būtų atidėtos, ir taikysime sankcijas organizatoriams“, – naujienų agentūrai TASS pareiškė V. Tretjakas po ketvirtadienį Maskvoje vykusio sporto tarybos posėdžio.

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Buvęs vartininkas taip pat priminė, kad pagal taisykles į rungtynes neatvykusiai komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas, o jai gali būti taikomos papildomos sankcijos. V. Tretjakas paragino Tarptautinę ledo ritulio federaciją (IIHF) leisti Rusijai dalyvauti tarptautinėse varžybose arba perkelti pasaulio čempionatus į kitas šalis. Anot jo, jeigu Rusijos rinktinė negalės atvykti į Kanadą, pasaulio jaunimo čempionatas turėtų būti perkeltas arba apskritai nevykti.

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Konfliktas paaštrėjo po to, kai praėjusią savaitę Kanados vyriausybė patvirtino, jog Rusijos ledo ritulininkams nebus leista dalyvauti gruodžio 26 dieną Albertoje prasidėsiančiame pasaulio jaunimo čempionate.

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„Kanados pozicija yra nedviprasmiška: kol Rusija tęs agresijos karą prieš Ukrainą, grįžimo prie įprastos tvarkos negali būti. Kanada ir toliau palaikys Ukrainą“, – pareiškė Kanados sporto sekretorius Adamas van Koeverdenas.

Situaciją dar labiau komplikuoja neseniai priimtas Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimas. Jame konstatuota, kad IIHF nurodyti saugumo argumentai, kuriais buvo grindžiamas Rusijos rinktinių pašalinimas iš tarptautinių varžybų, nėra pakankami. Po šio sprendimo IIHF įsipareigojo ieškoti būdų jį įgyvendinti.

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Netrukus Norvegijos ledo ritulio federacija paskelbė, kad jos rinktinė pašalinta iš pasaulio jaunimo čempionato ir ją turėtų pakeisti Rusija. Apie atnaujintą turnyro tvarkaraštį pranešė ir kelios kitos nacionalinės federacijos, tačiau jos iškart pareiškė nežaisiančios su Rusijos komanda. Pati IIHF kol kas oficialiai nepatvirtino, kad rusai sugrįš į turnyrą.

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Ne mažiau sudėtinga padėtis ir prieš 2027 metų vyrų pasaulio čempionatą, kuris gegužės 14 dieną prasidės Vokietijoje. Turnyras turėtų vykti Gelzenkirchene, Manheime ir Diuseldorfe, tačiau kelios nacionalinės federacijos jau paskelbė nežaisiančios su Rusija. Be to, didieji turnyro rėmėjai grasina pasitraukti, jeigu rusams bus leista dalyvauti.

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Vokietijos vyriausybės atstovas anksčiau tokio čempionato organizavimą esamomis sąlygomis pavadino praktiškai neįmanomu. Vis dėlto šalis kol kas neketina sekti Kanados pavyzdžiu ir uždrausti Rusijos sportininkams atvykti į šalį.

Vokietijos sporto ministras Ronaldas Rauhe pareiškė, kad vizų neišdavimas nėra tinkamas sprendimas nei šalies ledo ritulio federacijai, nei sėkmingam pasaulio čempionato organizavimui, tačiau jis palaikė Vokietijos federacijos siekį surengti turnyrą pagal planą, kartu pabrėždamas, kad reikėtų ieškoti sprendimo, kuris leistų čempionate nedalyvauti Rusijos rinktinei.

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