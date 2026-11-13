Švedija seka Suomijos ir Norvegijos pavyzdžiu: Rusijos sportininkams ruošiama nauja kliūtis

„Iš esmės mūsų pozicija yra tokia, kad nenorime Rusijos sportininkų Švedijos teritorijoje vykstančiose tarptautinėse varžybose. Tai suteikia Rusijai ir Vladimirui Putinui galimybę išnaudoti sportą propagandai ir prisideda prie karo normalizavimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Švedijos socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos ministras Jakobas Forssmedas.
Anot ministro, vyriausybė šiuo metu rengia sprendimą, kuris uždraustų Rusijos sportininkams atvykti į šalį. Jis turėtų būti pristatytas artimiausiu metu ir įsigalioti dar iki pasaulio slidinėjimo čempionato pradžios.
Šis žingsnis žengiamas po to, kai panašių priemonių ėmėsi Švedijos kaimynės Suomija ir Norvegija. Suomijos vyriausybė paskelbė apie planus neleisti Rusijos sportininkams atvykti į šalį, o Norvegija taip pat pranešė užkirsanti kelią Rusijos ir Baltarusijos profesionaliems atletams dalyvauti jos teritorijoje rengiamose varžybose. Apie Norvegijos sprendimą paskelbta praėjus vos kelioms valandoms po Suomijos pranešimo.
Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) yra leidusi Rusijos ir Baltarusijos atletams sugrįžti į varžybas su tam tikromis išlygomis. Jie gali startuoti tik kaip neutralūs sportininkai, be nacionalinės simbolikos. Švedijos slidinėjimo asociacija nepritarė tokiam sprendimui, tačiau patvirtino, kad laikysis FIS nustatytos tvarkos.
J. Forssmedas pabrėžė, kad tarptautinių sporto federacijų sprendimai švelninti apribojimus verčia valstybes imtis savarankiškų veiksmų.
„Rusijos sportas yra glaudžiai susijęs su šalies valdžios institucijomis, todėl negalima atskirti sporto nuo Rusijos valstybės veiksmų“, – teigė ministras.
Spalio 30 dieną Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimas atvėrė galimybę Rusijos vyrų ir moterų ledo ritulio rinktinėms sugrįžti į kitų metų pasaulio čempionatus. Tą pačią dieną Švedijos vyriausybė paragino Europos Sąjungą sugriežtinti vizų išdavimo tvarką Rusijos ir Baltarusijos sportininkams. Stokholmas siekia užkirsti kelią šių šalių atstovų dalyvavimo tarptautinėse varžybose normalizavimui tol, kol tęsis karas Ukrainoje.
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