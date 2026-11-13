Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Švedija seka Suomijos ir Norvegijos pavyzdžiu: Rusijos sportininkams ruošiama nauja kliūtis

2026-11-13 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 21:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Švedija siekia uždrausti Rusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose savo teritorijoje. Šalies vyriausybė penktadienį paskelbė rengianti sprendimą, kuris neleistų Rusijos atletams atvykti į Švediją, o naujosios priemonės turėtų įsigalioti dar prieš vasarį Falune prasidėsiantį pasaulio slidinėjimo čempionatą.

Aleksandras Bolšunovas | Scanpix nuotr.

Švedija siekia uždrausti Rusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose savo teritorijoje. Šalies vyriausybė penktadienį paskelbė rengianti sprendimą, kuris neleistų Rusijos atletams atvykti į Švediją, o naujosios priemonės turėtų įsigalioti dar prieš vasarį Falune prasidėsiantį pasaulio slidinėjimo čempionatą.

REKLAMA
0

„Iš esmės mūsų pozicija yra tokia, kad nenorime Rusijos sportininkų Švedijos teritorijoje vykstančiose tarptautinėse varžybose. Tai suteikia Rusijai ir Vladimirui Putinui galimybę išnaudoti sportą propagandai ir prisideda prie karo normalizavimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Švedijos socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos ministras Jakobas Forssmedas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot ministro, vyriausybė šiuo metu rengia sprendimą, kuris uždraustų Rusijos sportininkams atvykti į šalį. Jis turėtų būti pristatytas artimiausiu metu ir įsigalioti dar iki pasaulio slidinėjimo čempionato pradžios.

REKLAMA
REKLAMA

Šis žingsnis žengiamas po to, kai panašių priemonių ėmėsi Švedijos kaimynės Suomija ir Norvegija. Suomijos vyriausybė paskelbė apie planus neleisti Rusijos sportininkams atvykti į šalį, o Norvegija taip pat pranešė užkirsanti kelią Rusijos ir Baltarusijos profesionaliems atletams dalyvauti jos teritorijoje rengiamose varžybose. Apie Norvegijos sprendimą paskelbta praėjus vos kelioms valandoms po Suomijos pranešimo.

REKLAMA

Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) yra leidusi Rusijos ir Baltarusijos atletams sugrįžti į varžybas su tam tikromis išlygomis. Jie gali startuoti tik kaip neutralūs sportininkai, be nacionalinės simbolikos. Švedijos slidinėjimo asociacija nepritarė tokiam sprendimui, tačiau patvirtino, kad laikysis FIS nustatytos tvarkos.

J. Forssmedas pabrėžė, kad tarptautinių sporto federacijų sprendimai švelninti apribojimus verčia valstybes imtis savarankiškų veiksmų.

REKLAMA
REKLAMA

„Rusijos sportas yra glaudžiai susijęs su šalies valdžios institucijomis, todėl negalima atskirti sporto nuo Rusijos valstybės veiksmų“, – teigė ministras.

Spalio 30 dieną Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimas atvėrė galimybę Rusijos vyrų ir moterų ledo ritulio rinktinėms sugrįžti į kitų metų pasaulio čempionatus. Tą pačią dieną Švedijos vyriausybė paragino Europos Sąjungą sugriežtinti vizų išdavimo tvarką Rusijos ir Baltarusijos sportininkams. Stokholmas siekia užkirsti kelią šių šalių atstovų dalyvavimo tarptautinėse varžybose normalizavimui tol, kol tęsis karas Ukrainoje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų