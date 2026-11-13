„Anadolu Efes“ susitvarkė su svečiais iš Bolonijos

Stambulo „Anadolu Efes“ (5/6) namuose 103:91 (28:20, 32:23, 16:25, 27:23) nugalėjo svečius iš Bolonijos.
Stambulo komanda geriau pradėjo rungtynes (24:17), nors Bo Klintmanas šeimininkų spurtą stabdė tritaškiu – 24:20. Nepaisant to, skirtumas tarp komandų toliau augo, Dario Šaričius jį augino iki dviženklio (35:23), o po pirmos mačo dalies „Anadolu Efes“ jautėsi užtikrintai – 60:43.
Aliou Diarra takes flight ✈️ #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/zwa8wt00U5— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026
Po pertraukos situacija nekito – savo taisykles diktavo „Anadolu Efes“ (71:53), nors intrigą grąžinti bandė Aliou Diarra su Derricku Alstonu – 63:73. Prieš lemiamą kėlinį „Virtus“ liko kovoje (68:76), o skirtumas toliau mažėjo – 78:85.
Liko pusė kėlinio, Jordanas Loydas ir Dario Šaričius ėmė mažinti intrigą (101:85), kurios galiausiai nebeliko.
Bruno Fernando nebaigė rungtynių dėl patirtos blauzdos traumos.
„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas 22 (6/7 trit.), Collinas Malcolmas 20, Bruno Fernando 15 (10 atk. kam.), Dario Šaričius 12, Matthew Strazelis 11 (8 rez. perd.).
„Virtus“: Derrickas Alstonas 15, Marcusas Carras ir Rasheedas Bello – po 11, Aliou Diarra ir Bo Klintmanas – po 10.
Beating the halftime buzzer and dropping 16 points in the first half 🎯 Collin Malcolm is 🔥🔥🔥 tonight! #MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK https://t.co/JMwYnUfMf1— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026
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