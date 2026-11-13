„UFC 334“ svėrimai baigėsi dviem baudomis: vienas kovotojas gerokai peržengė ribą

Pagrindinėje vakaro kovoje dėl sunkiasvorių čempiono diržo susikaus Cirylas Gane'as (14-2) ir nepralaimėjęs amerikietis Joshas Hokitas (10-0). Abu kovotojai svėrėsi vieni paskutiniųjų, nors jiems praktiškai nereikėjo mesti svorio. C. Gane'as svėrė 110 kg, o J. Hokitas – 104,9 kg.
Dėl moterų 61,2 kg čempionės diržo susitiks Kayla Harrison (19-1) ir Amanda Nunes (23-5). Abi kovotojos svėrė lygiai 61,2 kg. Čempionės titulą pirmą kartą ginsianti K. Harrison po operacijos sugrįžta į kovas, o A. Nunes į narvą žengs po daugiau nei trejų metų pertraukos. Brazilė yra buvusi dviejų svorio kategorijų čempionė ir dažnai vadinama geriausia visų laikų moterų MMA kovotoja.
Iš viso svėrimo ceremonijoje dalyvavo 24 kovotojai. Du iš jų nepasiekė nustatytos ribos: Chrisą Duncaną įveikti sieksiantis Terrance'as McKinney svėrė 72,7 kg, o Juanas Diazas prieš kovą su Alatengu Heili – 61,9 kg. Abu už svorio limito viršijimą turės sumokėti dalį savo honoraro.
„UFC 334“ turnyro svėrimo rezultatai:
Pagrindinė programa:
Cirylas Gane'as (110 kg) – Joshas Hokitas (104,9 kg) – kova dėl sunkiasvorių čempiono diržo.
Kayla Harrison (61,2 kg) – Amanda Nunes (61,2 kg) – kova dėl moterų 61,2 kg svorio kategorijos čempionės diržo.
Caio Borralho (84,1 kg) – Yousri Belgaroui (84,4 kg).
Urošas Medičius (77,1 kg) – Kevinas Hollandas (77,3 kg).
Bilalas Hasanas (56,9 kg) – Luisas Gurule (57 kg).
Antroji preliminarios programos dalis:
Stephenas Thompsonas (77,4 kg) – Charlesas Radtke (77,5 kg).
Drew Doberis (70,5 kg) – Chrisas Duncanas (70,5 kg).
Jimas Milleris (70,6 kg) – Terrance'as McKinney (72,7 kg).
Donte Johnsonas (85,7 kg) – Cesaris Almeida (86 kg) – kova pagal sutartą 86,2 kg svorio ribą.
Pirmoji preliminarios programos dalis:
Jaredas Gordonas (70,6 kg) – Melquizaelis Costa (70,5 kg).
Macy Chiasson (61,1 kg) – Bia Mesquita (61,6 kg).
Juanas Diazas (61,9 kg) – Heili Alatengas (61,5 kg).
Evanas Elderis (70,8 kg) – Samuelis Sanchesas (69,7 kg).
Pagrindinė programa prasidės 4 val. Lietuvos laiku naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Ją tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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