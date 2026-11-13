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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 334“ svėrimai baigėsi dviem baudomis: vienas kovotojas gerokai peržengė ribą

2026-11-13 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 21:15
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Penktadienį Niujorke įvyko oficialūs „UFC 334“ turnyro kovotojų svėrimai. Jų metu du kovotojai nepasiekė savo svorio kategorijos ribos ir už tai sulauks baudų.

Svėrimų akimirkos | Stop kadras

Penktadienį Niujorke įvyko oficialūs „UFC 334“ turnyro kovotojų svėrimai. Jų metu du kovotojai nepasiekė savo svorio kategorijos ribos ir už tai sulauks baudų.

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Pagrindinėje vakaro kovoje dėl sunkiasvorių čempiono diržo susikaus Cirylas Gane'as (14-2) ir nepralaimėjęs amerikietis Joshas Hokitas (10-0). Abu kovotojai svėrėsi vieni paskutiniųjų, nors jiems praktiškai nereikėjo mesti svorio. C. Gane'as svėrė 110 kg, o J. Hokitas – 104,9 kg.

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Dėl moterų 61,2 kg čempionės diržo susitiks Kayla Harrison (19-1) ir Amanda Nunes (23-5). Abi kovotojos svėrė lygiai 61,2 kg. Čempionės titulą pirmą kartą ginsianti K. Harrison po operacijos sugrįžta į kovas, o A. Nunes į narvą žengs po daugiau nei trejų metų pertraukos. Brazilė yra buvusi dviejų svorio kategorijų čempionė ir dažnai vadinama geriausia visų laikų moterų MMA kovotoja.

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Iš viso svėrimo ceremonijoje dalyvavo 24 kovotojai. Du iš jų nepasiekė nustatytos ribos: Chrisą Duncaną įveikti sieksiantis Terrance'as McKinney svėrė 72,7 kg, o Juanas Diazas prieš kovą su Alatengu Heili – 61,9 kg. Abu už svorio limito viršijimą turės sumokėti dalį savo honoraro.

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„UFC 334“ turnyro svėrimo rezultatai:

Pagrindinė programa:

Cirylas Gane'as (110 kg) – Joshas Hokitas (104,9 kg) – kova dėl sunkiasvorių čempiono diržo.

Kayla Harrison (61,2 kg) – Amanda Nunes (61,2 kg) – kova dėl moterų 61,2 kg svorio kategorijos čempionės diržo.

Caio Borralho (84,1 kg) – Yousri Belgaroui (84,4 kg).

Urošas Medičius (77,1 kg) – Kevinas Hollandas (77,3 kg).

Bilalas Hasanas (56,9 kg) – Luisas Gurule (57 kg).

Antroji preliminarios programos dalis:

Stephenas Thompsonas (77,4 kg) – Charlesas Radtke (77,5 kg).

Drew Doberis (70,5 kg) – Chrisas Duncanas (70,5 kg).

Jimas Milleris (70,6 kg) – Terrance'as McKinney (72,7 kg).

Donte Johnsonas (85,7 kg) – Cesaris Almeida (86 kg) – kova pagal sutartą 86,2 kg svorio ribą.

Pirmoji preliminarios programos dalis:

Jaredas Gordonas (70,6 kg) – Melquizaelis Costa (70,5 kg).

Macy Chiasson (61,1 kg) – Bia Mesquita (61,6 kg).

Juanas Diazas (61,9 kg) – Heili Alatengas (61,5 kg).

Evanas Elderis (70,8 kg) – Samuelis Sanchesas (69,7 kg).

Pagrindinė programa prasidės 4 val. Lietuvos laiku naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Ją tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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