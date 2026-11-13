Skandalingo išpuolio pasekmės: Nurmagomedovo komandos nariams – pusmetis kalėjime ir milžiniškos baudos

Incidentas įvyko viešbučio vestibiulyje, kur buvęs UFC čempionas M. Dvališvilis buvo užpultas U. Nurmagomedovo ir jo komandos narių. Kilusios muštynės greitai išplito socialiniuose tinkluose – vaizdo įrašu pasidalijo ir UFC žvaigždė Ilia Topuria. Po susirėmimo buvo sulaikyta 10 žmonių. Tarp jų – abu kovotojai, M. Dvališvilio draugas Saba Lazišvilis, šeši U. Nurmagomedovo komandos nariai ir du asmenys, filmavę incidentą.
Praėjus beveik 48 valandoms po muštynių, „Real American Freestyle“ (RAF) organizacijos vadovas ir vienas iš įkūrėjų Chadas Bronsteinas pranešė, kad M. Dvališvilis ir S. Lazišvilis jau paleisti iš Jungtinių Arabų Emyratų sulaikymo centro.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Merabas Dvališvilis vėl yra su mumis Abu Dabyje. Norime nuoširdžiai padėkoti atitinkamoms Abu Dabio institucijoms už profesionalumą ir pagalbą. Dabar susitelkiame į ateitį ir džiaugiamės, kad Merabas vėl su mumis“, – teigė Ch. Bronsteinas.
Vis dar neaišku, ar kartvelas šeštadienį galės dalyvauti RAF imtynių turnyre.
Kaip praneša Abu Dabio leidinys „The National“, šešiems U. Nurmagomedovo komandos nariams skirta po 6 mėnesius kalėjime, 300 tūkst. dirhamų (apie 61,7 tūkst. eurų) bauda ir deportacija iš šalies atlikus bausmę. Tokios sankcijos skirtos už viešosios tvarkos trikdymą, sukeltą paniką ir grėsmę žmonių gyvybėms.
محكمة أبوظبي تدين 10 متهمين في مشاجرة داخل فندق وتفرض عقوبات بالحبس 6 أشهر وغرامة 300 ألف درهم لكل متهم مع إبعادهم خارج الدولة Abu Dhabi court convicts 10 defendants in hotel brawl, sentencing them to 6 months in prison, a Dh300,000 fine and deportation https://t.co/ytwAuVlVD3REKLAMAREKLAMAREKLAMA— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) November 13, 2026
Tuo metu M. Dvališviliui ir S. Lazišviliui skirta po 50 tūkst. dirhamų (apie 10,3 tūkst. eurų) bauda. Jiems laisvės atėmimo bausmės neskirtos.
Dar du sulaikyti asmenys, filmavę ir viešinę muštynių vaizdo įrašus, nubausti taip pat griežtai kaip U. Nurmagomedovo komandos nariai – jiems skirtas 6 mėnesių laisvės atėmimas, 300 tūkst. dirhamų bauda ir deportacija. Jų veiksmai pripažinti privatumo pažeidimu naudojantis informacinėmis technologijomis.
Po muštynių kilo klausimų, kas paskatino U. Nurmagomedovą ir jo aplinką užpulti kartvelą.
Pranešama, kad konflikto ištakos siekia liepą vykusį RAF turnyrą Sakartvele. Tuomet M. Dvališvilis sudavė antausį dagestaniečių imtynininkui Achmedui Gadžimagomedovui, kuris siejamas su Nurmagomedovų aplinka. UFC pusvidutinio svorio čempionas Islamas Machačevas vėliau teigė, kad būtent šis incidentas ir išprovokavo išpuolį Abu Dabyje. Jis taip pat stojo ginti U. Nurmagomedovo, kaltindamas M. Dvališvilį dėl ankstesnio incidento.
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