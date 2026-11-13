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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Balti milteliai, sąmonės netekimas ir ligoninė: UFC kovotojo treneris prabilo apie auklėtinio būklę

2026-11-13 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 13:04
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Perspektyvus UFC kovotojas Tommy McMillenas buvo skubiai išvežtas į ligoninę po incidento naktiniame klube Arizonoje. Vis dėlto sportininko treneris patikino, kad jo auklėtiniui viskas gerai ir jis jau grįžo į treniruotes.

Tommy McMillenas | Scanpix nuotr.

Perspektyvus UFC kovotojas Tommy McMillenas buvo skubiai išvežtas į ligoninę po incidento naktiniame klube Arizonoje. Vis dėlto sportininko treneris patikino, kad jo auklėtiniui viskas gerai ir jis jau grįžo į treniruotes.

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Nepralaimėjęs amerikietis lapkričio 9 dieną buvo rastas be sąmonės naktinio klubo „Cake“ tualete Skotsdeile. Apie incidentą pranešė TMZ, remdamasis Skotsdeilo policijos departamento informacija.

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Policijos pareigūnai šalia T. McMilleno aptiko baltos spalvos miltelių. Kovotojui buvo suleistas „Narcan“ – vaistas, naudojamas skubiai opioidų perdozavimo atveju, siekiant atkurti normalų kvėpavimą. Po to jis buvo nugabentas į ligoninę.

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Žinia apie incidentą sukėlė nerimą dėl vieno perspektyviausių UFC kovotojų sveikatos, tačiau netrukus pasirodė ir raminanti informacija. T. McMilleno treneris Timas Welchas socialiniame tinkle pasidalijo auklėtinio nuotrauka ir patikino, kad šiam viskas gerai.

„Tommy visiškai sveikas ir vakar jau treniravosi“, – rašė treneris.

29-erių T. McMillenas profesionalų MMA turi 12 pergalių ir nė vieno pralaimėjimo. Jis yra buvusio UFC puslengvio svorio čempiono Seano O'Malley draugas bei treniruočių partneris.

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