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Dana White'as sureagavo į Nurmagomedovo ir Dvališvilio muštynes: „Dabar jie visi sėdi kalėjime. Tai nėra ta vieta, kur galima taip kvailiot“

2026-11-13 08:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 08:27
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UFC organizacijos generalinis direktorius Dana White'as griežtai sureagavo į vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos masinės muštynės tarp Profesionalų kovotojų lygos (PFL) lengvojo svorio kategorijos čempiono Usmano Nurmagomedovo, buvusio UFC lengviausiojo svorio kategorijos čempiono Merabo Dvališvilio ir kitų asmenų Abu Dabyje. Pirmą kartą pamatęs šį incidentą, organizacijos vadovas buvo kategoriškas: „Kokia krūva suknistų idiotų.“

Marebas Dvališvili ir Usmanas Nurmagomedovas | „Stop“ kadras

UFC organizacijos generalinis direktorius Dana White'as griežtai sureagavo į vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos masinės muštynės tarp Profesionalų kovotojų lygos (PFL) lengvojo svorio kategorijos čempiono Usmano Nurmagomedovo, buvusio UFC lengviausiojo svorio kategorijos čempiono Merabo Dvališvilio ir kitų asmenų Abu Dabyje. Pirmą kartą pamatęs šį incidentą, organizacijos vadovas buvo kategoriškas: „Kokia krūva suknistų idiotų.“

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Incidentas įvyko trečiadienį „Yas Hilton“ viešbučio fojė, prieš šį savaitgalį vyksiantį „Real American Freestyle“ (RAF) renginį. M. Dvališvilis tuo metu dalijo interviu, kai prie jo iš nugaros prisiartino U. Nurmagomedovas ir keli jo palydos nariai. Vaizdo įraše matyti, kaip nepralaimintis Rusijos kovotojas kažką pasako M. Dvališviliui, o tada trenkia jam per veidą. Šis smūgis išprovokavo masines muštynes, į kurias įsitraukė abiejų kovotojų stovyklos bei buvusio UFC čempiono draugas.

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Po šio susirėmimo M. Dvališvilis socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti jo veide likusi kruvina kirstinė žaizda bei jo ir draugo patirtos mėlynės bei nubrozdinimai. Tuo tarpu U. Nurmagomedovas ir jo palyda po šio išpuolio sulaukė milžiniškos kritikos bangos.

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Abu Dabio policija vėliau paskelbė, kad dėl šio konflikto buvo suimti aštuoni muštynėse dalyvavę asmenys. Be to, sulaikyti dar du žmonės, įskaitant žurnalistus, kurie incidentą nufilmavo ir paviešino. Visi dešimt asmenų buvo perduoti prokuratūrai tolesniems teisiniams procesams, tačiau valdžios atstovai viešai neatskleidė visų sulaikytųjų tapatybių. Situacijos rimtumą pabrėžia ir tai, jog U. Nurmagomedovo vadybininkas Ali Abdelazizas jau išplatino viešą atsiprašymą savo kliento vardu.

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Ketvirtadienį Niujorke vykusioje UFC 334 turnyro spaudos konferencijoje D. White'as neslėpė nusivylimo dėl tokio kovotojų elgesio ir atkreipė dėmesį į griežtus Jungtinių Arabų Emyratų įstatymus.

„Tai yra visiškai absurdiška ir kvaila, – piktinosi D. White'as. – Dabar jie visi sėdi kalėjime. Tai nėra ta vieta, kur galima taip kvailioti.“

Kalbėdamas su žurnalistu Adamu Glynu, UFC vadovas plačiau pakomentavo šio incidento pasekmes. Jo nuomone, nors koviniame sporte tokių situacijų pasitaiko, tai smarkiai kenkia visų įvaizdžiui.

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„Tokie dalykai niekada neduoda naudos verslui, nes visi įsivėlę asmenys atrodo prastai, tai yra apgailėtina, – dėstė D. White'as. – Mes esame kovų versle ir čia nutinka beprotiškų dalykų. Dabar jie visi sėdi Abu Dabio kalėjime, tad pažiūrėsime, kuo tai baigsis.“

Dėl šio incidento M. Dvališvilio pasirodymas šeštadienį vyksiančiame RAF renginyje pakibo ant plauko. Sakartvelo atstovas šiame turnyre turėjo imtyniauti su buvusiu pretendentu į UFC titulą Marlonu Moraesu. Ketvirtadienį RAF atstovai patvirtino, kad U. Nurmagomedovui uždrausta dalyvauti renginyje, o organizatoriai bendradarbiauja su vietos valdžia ir tikisi, kad M. Dvališvilis bus paleistas laiku bei galės žengti ant kilimo.

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Šis skandalas taip pat sukėlė abejonių dėl tolesnės U. Nurmagomedovo karjeros. Laisvuoju agentu netrukus tapsiantis kovotojas liepą baigė savo sutartį su PFL iškovodamas pergalę prieš Archie Colganą. Pastaraisiais mėnesiais buvo plačiai aptarinėjama galimybė, kad UFC Šlovės muziejaus nario Chabibo Nurmagomedovo pusbrolis galiausiai persikels į UFC organizaciją.

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Vis dėlto, paklaustas, ar šie veiksmai neatbaidys organizacijos nuo bandymų pasirašyti sutartį su rusu, D. White'as suskubo atvėsinti kalbas. UFC vadovas patikslino, kad U. Nurmagomedovas vis dar turi išskirtinių derybų langą su PFL.

„Jis vis dar turi galiojantį kontraktą, – paaiškino D. White'as. – Šiuo metu mes su juo bet kokiu atveju nesikalbame.“

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