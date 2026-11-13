Valančiūnas su 20 atkovotų kamuolių pagerino „Žalgirio“ Eurolygos rekordą: svarbiausia – pergalė

Po susitikimo J.Valančiūnas komandos rūbinėje dalijosi mintimis apie susitikimą ir savo neeilinę statistikos eilutę, pasiektą Italijoje.
„Sunki pabaiga, bet viskas susiklostė gerai ir laimėjome rungtynes. Ištraukėme pergalytę, tad džiaugsmas yra. Norisi žiūrėti iš pozityviosios pusės, ką padarėme gerai, o klaideles taisysime per treniruotes“, – apie ketvirtojo kėlinio pabaigoje ištirpusią persvarą kalbėjo 36 naudingumo balus surinkęs krepšininkas.
J.Valančiūnas pagerino nuo 2004 m. gyvavusį Tanokos Beardo atkovotų kamuolių (19) rekordą.
„Smagu. Statistiką pasižiūri, gražu, bet žaidžiame, kad laimėtume. Jei turėsi gerus skaičius, bet būsi paskutinėje vietoje, tai ne toks saldus dalykas. Žaidžiame pergalei ir darai statistiką“, – savo rekordo bandė nesureikšminti žalgirietis.
Vidurio puolėjas pagyrė ir Milano areną užpildžiusius „Žalgirio“ sirgalius.
„Žalios spalvos buvo tikrai daug. Palaikymas – super. Visur, kur važiuojame, būna žalia spalvos. Mus palaiko ir jau net nekalbu apie namų rungtynes. Išvykose irgi kuo toliau, tuo daugiau matome žalios spalvos“, – pergale ir palaikymu džiaugėsi J.Valančiūnas.
Jau kitą savaitę žalgiriečių laukia dviguba Eurolygos savaitė Nemuno saloje, kurioje antradienį T.Masiulio auklėtiniai stos į kovą su Miuncheno „Bayern“, o ketvirtadienį – su Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.
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