Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Valančiūnas su 20 atkovotų kamuolių pagerino „Žalgirio“ Eurolygos rekordą: svarbiausia – pergalė

2026-11-13 08:24 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 08:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienio vakarą Milane Jonas Valančiūnas sužaidė savo rekordines Eurolygos rungtynes. Vidurio puolėjas per 25 minutes ant parketo surinko 17 taškų ir atkovojo net 20 kamuolių taip pagerindamas klubo rekordą turnyre.

Valančiūnas („Euroleague Basketball via Getty Image“)

Ketvirtadienio vakarą Milane Jonas Valančiūnas sužaidė savo rekordines Eurolygos rungtynes. Vidurio puolėjas per 25 minutes ant parketo surinko 17 taškų ir atkovojo net 20 kamuolių taip pagerindamas klubo rekordą turnyre.

REKLAMA
0

Po susitikimo J.Valančiūnas komandos rūbinėje dalijosi mintimis apie susitikimą ir savo neeilinę statistikos eilutę, pasiektą Italijoje.

„Sunki pabaiga, bet viskas susiklostė gerai ir laimėjome rungtynes. Ištraukėme pergalytę, tad džiaugsmas yra. Norisi žiūrėti iš pozityviosios pusės, ką padarėme gerai, o klaideles taisysime per treniruotes“, – apie ketvirtojo kėlinio pabaigoje ištirpusią persvarą kalbėjo 36 naudingumo balus surinkęs krepšininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas pagerino nuo 2004 m. gyvavusį Tanokos Beardo atkovotų kamuolių (19) rekordą.

„Smagu. Statistiką pasižiūri, gražu, bet žaidžiame, kad laimėtume. Jei turėsi gerus skaičius, bet būsi paskutinėje vietoje, tai ne toks saldus dalykas. Žaidžiame pergalei ir darai statistiką“, – savo rekordo bandė nesureikšminti žalgirietis.

REKLAMA
REKLAMA

Vidurio puolėjas pagyrė ir Milano areną užpildžiusius „Žalgirio“ sirgalius.

„Žalios spalvos buvo tikrai daug. Palaikymas – super. Visur, kur važiuojame, būna žalia spalvos. Mus palaiko ir jau net nekalbu apie namų rungtynes. Išvykose irgi kuo toliau, tuo daugiau matome žalios spalvos“, – pergale ir palaikymu džiaugėsi J.Valančiūnas.

Jau kitą savaitę žalgiriečių laukia dviguba Eurolygos savaitė Nemuno saloje, kurioje antradienį T.Masiulio auklėtiniai stos į kovą su Miuncheno „Bayern“, o ketvirtadienį – su Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų