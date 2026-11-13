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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

T. Masiulis po „Žalgirio“ pergalės Milane svarstė, ar J. Valančiūną reikėjo išleisti rungtynių pabaigoje

2026-11-13 08:14 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-13 08:14
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Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą Milane įveikė vietos „Armani Olimpia“ ekipą (86:83) ir pratęsė Eurolygos pergalių seriją iki penkių. Po susitikimo apie chaotišką mačo pabaigą ir bendrą komandos žaidimą savo mintimis dalijosi vyriausiasis komandos treneris Tomas Masiulis.

(„Euroleague Basketball via Getty Image“)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą Milane įveikė vietos „Armani Olimpia“ ekipą (86:83) ir pratęsė Eurolygos pergalių seriją iki penkių. Po susitikimo apie chaotišką mačo pabaigą ir bendrą komandos žaidimą savo mintimis dalijosi vyriausiasis komandos treneris Tomas Masiulis.

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„Turbūt dvejopos mintys apie rungtynes – manau, kad 35 minutes žaidėme tikrai gerą krepšinį, kurį ir norėjome žaisti, o paskutines penkias minutes norėtųsi kuo greičiau pamiršti.

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Ketvirtajame kėlinyje padaryti 10 klaidų yra tikrai per daug ir kažkur buvo atsipalaidavimas tiek iš mano, tiek iš žaidėjų pusės – todėl turime prisiimti atsakomybę ir visada pabaigti darbą iki galo“, – rungtynes aptarė T.Masiulis.

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Strategas išskyrė ir pagrindines klaidas ketvirtojo kėlinio pabaigoje, o vėliau pakomentavo rekordinį Jono Valančiūno pasirodymą.

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„Čia daugiau žaidėjai jį atranda, ne treneriai. Mane labiausiai džiugina jo gynyba, kad šiandien vėl su juo veikė. Tikrai ir gynėjai gerai lindo iš užtvarų, ir Valančiūnas tikrai jautė tas situacijas, kur norime rizikuoti ir ką norime gauti iš tų situacijų, taip kad tikrai smagu už jį. Aišku, gal reikėjo leisti jį ir gale, bet varžovai žaidė mažu penketu“, – pridėjo treneris.

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T.Masiulis aptarė ir varžovų spaudimą nuo galinės linijos, o vėliau kalbėjo apie pokyčius „Armani Olimpia“ krepšininkų žaidime pasikeitus vyriausiajam treneriui.

„Per kelias dienas čia daug kažko nepakeisi. Tie deriniai gal buvo kitokie, bet šiaip daugiau mažiau žaidė stipriosiomis savo žaidėjų pusėmis“, – atsakė T.Masiulis.

Galiausiai T.Masiulis aptarė priežastis, leidusias pagerinti žaidimą po slogaus sezono starto.

Jau kitą savaitę žalgiriečių laukia dviguba Eurolygos savaitė Nemuno saloje, kurioje antradienį T.Masiulio auklėtiniai stos į kovą su Miuncheno „Bayern“, o ketvirtadienį – su Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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