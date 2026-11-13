Maxey ir Embiidas vedė „76ers“ į pergalę, Jamesas liko nuošalyje

Šeimininkai vertėsi be LeBrono Jameso, kuris dėl nugaros problemų praleido jau trečiąsias šio sezono rungtynes.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Tyrese'as Maxey, pelnęs 27 taškus. Joelis Embiidas pridėjo 20, o Jaylenas Brownas – 18 taškų.
„76ers“ atsitiesė po antradienį patirto pralaimėjimo Bostono „Celtics“ ekipai (101:123). Tose rungtynėse J. Brownas pirmą kartą susitiko su savo buvusia komanda.
Toronto gretose išsiskyrė RJ Barrettas, surinkęs 31 tašką. Immanuelis Quickley pridėjo 25 taškus, tačiau „Raptors“ patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą per pastarąsias penkerias rungtynes.
Prieš susitikimą Filadelfijos sirgalius neramino J. Embiido sveikatos būklė. Dėl pėdos problemų jo dalyvavimas rungtynėse buvo abejotinas, tačiau aukštaūgis galiausiai pasirodė aikštėje.
Pirmajame kėlinyje J. Embiidas susidūrė su I. Quickley, parkrito ir susiėmė už dešiniojo kelio. Vis dėlto kiek vėliau jis sugrįžo į aikštę, o sirgaliai jį pasitiko garsiais aplodismentais.
„Raptors“ pirmoje rungtynių pusėje buvo susikrovusi net 16 taškų pranašumą, tačiau šeimininkai sugebėjo atsitiesti.Trečiojo kėlinio pabaigoje „76ers“ perėmė iniciatyvą ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 96:87.
Likus 4 minutėms ir 42 sekundėms Jamisonas Battle'as pataikė tritaškį ir sumažino Toronto ekipos atsilikimą iki šešių taškų.
Tačiau Filadelfijos klubas atsakė atkarpa 10:3, kurią tritaškiu užbaigė Kentaviousas Caldwellas-Pope'as, ir užsitikrino pergalę.
„Raptors“ toliau verčiasi be Kawhi Leonardo, kuris dėl kelio traumos praleido jau dešimtąsias rungtynes iš eilės. Ketvirtą susitikimą paeiliui dėl kirkšnies problemų praleido Scottie Barnesas.
Toronto komandai tai buvo antrosios rungtynės per dvi dienas. Trečiadienį „Raptors“ iššvaistė 22 taškų persvarą ir 93:98 nusileido „Celtics“.
„76ers“: Tyrese Maxey 27 (7/9 dvit., 1/4 trit., 8 rez. perd.), Joelas Embiidas 20 (7/14 dvit., 4 atk. kam.), Jaylenas Brownas 18 (8/14 dvit., 6 atk. kam., 5 kld.), Anfernee Simonsas 17 (5/6 trit.), VJ Edgecombe 15 (6/8 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Kentavious Caldwell-Pope 11 (3/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Jabari Walkeris 9 (3/6 dvit., 8 atk. kam.), Deanas Wade 6 (2/5 trit., 5 atk. kam.).
„Raptors“: RJ Barrettas 31 (9/13 dvit., 4/7 trit., 14 atk. kam., 5 rez. perd.), Immanuelas Quickley 26 (5/9 dvit., 3/7 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Collinas Murray-Boylesas 14 (4/8 dvit., 4 rez. perd., 5 blk.), Jamisonas Battle 13 (3/6 trit.), Jakobas Poeltlas 9 (3/7 dvit., 5 atk. kam.), Alijahas Martinas 7 (4 atk. kam.), Ja'Kobe Walteris 6 (1/6 trit., 5 atk. kam.), Jamalas Sheadas 5 (1/4 trit., 5 rez. perd.), Jadenas Bradley 1.
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