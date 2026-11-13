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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Mavericks“ patyrė skaudų pralaimėjimą, Ballas pataikė šešis tritaškius

2026-11-13 07:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 07:11
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NBA čempionate penktąją pergalę iš eilės iškovojo Minesotos „Timberwolves“, kuri namuose net 133:94 sutriuškino Dalaso „Mavericks“ krepšininkus.

Ballas | Scanpix nuotr.

NBA čempionate penktąją pergalę iš eilės iškovojo Minesotos „Timberwolves“, kuri namuose net 133:94 sutriuškino Dalaso „Mavericks“ krepšininkus.

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Tai buvo didžiausiu skirtumu iškovota Minesotos ekipos pergalė šį sezoną. „Timberwolves“ taip pat pratęsė pergalių prieš Dalaso klubą seriją iki septynių.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo nuo atsarginių suolo pakilęs Bonesas Hylandas, pelnęs 24 taškus.

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LaMelo Ballas pridėjo 22 taškus, pataikė 6 tritaškius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, taip pagerindamas savo sezono rekordą.

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Ayo Dosunmu surinko 18 taškų, Jadenas McDanielsas – 16, o Jonathanas Kuminga prie pergalės prisidėjo 14 taškų ir 8 atkovotais kamuoliais.

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„Mavericks“ gretose rezultatyviausias buvo Zaccharie Risacheras, nuo atsarginių suolo pelnęs 22 taškus.

Praėjusiose rungtynėse su Indianos „Pacers“ net 43 taškus surinkęs Cooperis Flaggas šį kartą buvo sustabdytas ir pelnė vos 12 taškų. Kyrie Irvingas pridėjo 10, o Naji Marshallas – 13 taškų.

Minesotos ekipa iniciatyvą perėmė dar pirmoje rungtynių pusėje, kai iš žaidimo atakavo net 61 proc. taiklumu.Iki ilgosios pertraukos L. Ballas buvo pelnęs 16 taškų, o B. Hylandas pataikė visus tris savo tritaškius. Šeimininkai pirmavo 67:52.

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Trečiąjį kėlinį „Timberwolves“ pradėjo spurtu 17:4 ir padidino pranašumą iki 84:56. Šią atkarpą įspūdingu dėjimu po L. Ballo perdavimo užbaigė Rudy Gobertas.

Minesotos klubas trečiąjį ketvirtį laimėjo net 36:17 ir prieš lemiamą kėlinį pirmavo 103:69.

Ketvirtajame kėlinyje šeimininkų pranašumas buvo išaugęs net iki 44 taškų – tai didžiausia „Timberwolves“ persvara šį sezoną.

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„Mavericks“ iš žaidimo pataikė vos 37 proc. metimų ir nutraukė trijų pergalių seriją.

„Timberwolves“: Bonesas Hylandas 24 (5/6 trit., 8 rez. perd.), LaMelo Ballas 22 (6/10 trit., 9 rez. perd., 4 kld.), Ayo Dosunmu 18 (6/11 dvit., 2/4 trit.), Jadenas McDanielsas 16 (7/9 dvit., 9 atk. kam.), Jonathanas Kuminga 14 (5/8 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Joanas Beringeris 13 (4/5 dvit., 9 atk. kam.), Rudy Gobertas 9 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Jaylenas Clarkas 7 (6 atk. kam.), Terrence Shannonas 6 (3/7 dvit., 4 rez. perd.), Trey Lylesas ir Isaiahas Evansas po 2.

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„Mavericks“: Zaccharie Risacheris 22 (5/6 dvit., 4/8 trit., 6 atk. kam.), Naji Marshallas 13 (3/6 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.), Cooperis Flaggas 12 (4/10 dvit., 7 atk. kam.), P.J. Washingtonas (1/4 trit.) ir Kyrie Irvingas (2/5 dvit., 2/6 trit., 4 rez. perd.) po 10, Calebas Martinas 7 (5 rez. perd.), Walteris Claytonas 5 (0/5 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), Danielius Gaffordas, Santi Aldama (1/4 trit.), Marcusas Sasseris (0/4 trit.), Maxas Christie ir Jettas Howardas (1/4 trit.) po 3.

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