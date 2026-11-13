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52 taškus pelnęs Cunninghamas pagerino karjeros rekordą ir pasiekė unikalų NBA rezultatą

2026-11-13 07:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 07:00
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NBA čempionate įspūdingą pasirodymą surengė Cade'as Cunninghamas, kuris pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą ir atvedė Detroito „Pistons“ į dramatišką pergalę.

Cunninghamas | Scanpix nuotr.

NBA čempionate įspūdingą pasirodymą surengė Cade'as Cunninghamas, kuris pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą ir atvedė Detroito „Pistons“ į dramatišką pergalę.

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Detroito ekipa išvykoje po dviejų pratęsimų 144:140 palaužė Vašingtono „Wizards“ krepšininkus, kurie dukart paskutinėmis sekundėmis išsigelbėjo nuo pralaimėjimo.

C. Cunninghamas pelnė net 52 taškus, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir neprarado nė vieno kamuolio. Gynėjas pataikė 16 metimų iš 25 bei realizavo 17 baudų iš 18.

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„OptaSTATS“ duomenimis, C. Cunninghamas tapo pirmuoju NBA žaidėju nuo 1977–1978 metų sezono, kai pradėtos oficialiai fiksuoti klaidos, per rungtynes pelniusiu bent 50 taškų, atlikusiu bent 10 rezultatyvių perdavimų ir nepraradusiu nė vieno kamuolio.

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Ankstesnis gynėjo karjeros rekordas buvo 46 taškai, kuriuos jis taip pat buvo pelnęs prieš „Wizards“ kiek daugiau nei prieš metus.

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Svariai prie pergalės prisidėjo ir Ausaras Thompsonas, užfiksavęs pirmąjį karjeros trigubą dublį – 17 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų. Danissas Jenkinsas pridėjo 21 tašką.

„Wizards“ gretose rezultatyviausias buvo Trae Youngas, pelnęs 37 taškus ir atlikęs 14 rezultatyvių perdavimų. Tiesa, gynėjas pataikė tik 8 metimus iš 23.

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Anthony Davisas ir Alexas Sarras surinko po 30 taškų. Pastarasis per pagrindinį rungtynių laiką pataikė visus 10 metimų iš žaidimo, o susitikimą baigė realizavęs 12 metimų iš 14.

Vašingtono klubas pirmą kartą nuo 1969 metų lapkričio 18 dienos turėjo tris žaidėjus, pelniusius bent po 30 taškų. Tuomet tokį rezultatą dar Baltimorės „Bullets“ gretose pasiekė Mike'as Davisas, Earlas Monroe ir Gusas Johnsonas.

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Rungtynių pabaiga buvo itin dramatiška. T. Youngas tritaškiu sulig pagrindinio laiko sirena išplėšė pirmąjį pratęsimą.

Jo pradžioje „Wizards“ pelnė septynis taškus be atsako ir išsiveržė į priekį 128:121, tačiau C. Cunninghamas padėjo svečiams sugrįžti.

Likus mažiau nei sekundei iki pirmojo pratęsimo pabaigos, naujokas AJ Dybantsa pataikė dvitaškį iš vidutinio nuotolio ir išplėšė dar penkias minutes.

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Antrojo pratęsimo pradžioje C. Cunninghamas smeigė tritaškį, o netrukus dėl šešių pražangų aikštę turėjo palikti A. Davisas.

Vis dėlto šeimininkai nepasidavė ir paskutinę minutę dar atsiliko vos dviem taškais.

Likus 25,3 sekundės C. Cunninghamas pataikė sudėtingą metimą nuo galinės linijos ir padidino „Pistons“ pranašumą iki 142:138. Šios persvaros svečiai jau neiššvaistė.

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„Wizards“ patyrė šeštąjį pralaimėjimą iš eilės. Detroito ekipa Vašingtono klubą įveikė antrą kartą per ketverias dienas. Pirmadienį „Pistons“ triumfavo nepaisant 44 A. Daviso pelnytų taškų.

„Wizards“: Trae Youngas 37 (4/15 dvit., 4/8 trit., 14 rez. perd., 4 kld.), Anthony Davis (13/20 dvit., 15 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Alexas Sarras (8/8 dvit., 4/6 trit., 9 atk. kam.) po 30, Kyshawnas George 14 (3/3 trit., 5 rez. perd.), Tre Johnsonas 13 (4/5 dvit., 1/9 trit., 4 atk. kam.), AJ Dybantsa 5 (1/6 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Bilalas Coulibaly 4 (7 atk. kam.), Willas Riley 3, Deandre Aytonas (4 atk. kam.) ir Bubas Carringtonas po 2.

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„Pistons“: Cade Cunninghamas 52 (13/20 dvit., 3/5 trit., 5 atk. kam., 11 rez. perd.), Danissas Jenkinsas 21 (3/6 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 17 (8/14 dvit., 11 atk. kam., 11 rez. perd.), Duncanas Robinsonas (3/11 trit.) ir Paulas Reedas (5/8 dvit., 11 atk. kam.) po 13, Kevinas Huerteris 11 (1/4 trit.), Johnas Collinsas 10 (1/5 dvit., 4 atk. kam.), Javonte Greenas 5, Ronaldas Hollandas 2 (5 atk. kam.).

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