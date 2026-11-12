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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Traumų persekiojamas „Bulls“ talentas vėl susilaužė ranką

2026-11-12 23:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 23:54
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NBA čempionate itin prastai sezoną pradėjusi Čikagos „Bulls“ ekipa ilgam neteko vieno ryškiausių savo žaidėjų.

Wilsonas | Scanpix nuotr.

NBA čempionate itin prastai sezoną pradėjusi Čikagos „Bulls“ ekipa ilgam neteko vieno ryškiausių savo žaidėjų.

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ESPN žurnalisto Shamso Charanios duomenimis, 20-mečiui Calebui Wilsonui dėl dešinės plaštakos lūžio bus atlikta operacija, o be krepšinio jis praleis nuo keturių iki šešių savaičių.

2026 metų NBA naujokų biržoje ketvirtuoju šaukimu pasirinktas puolėjas traumą patyrė trečiadienio rungtynėse su San Antonijaus „Spurs“, kurias „Bulls“ pralaimėjo 119:124.

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Trečiajame kėlinyje C. Wilsonas bandė išmušti kamuolį iš Victoro Wembanyamos rankų, tačiau susižeidė ir rungtynių nebaigė.

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Nepaisant nesėkmingo Čikagos komandos sezono starto, jaunasis puolėjas buvo vienas ryškiausių ekipos žaidėjų.

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Per pirmąsias dešimt NBA rungtynių C. Wilsonas vidutiniškai pelnė po 18,9 taško, atkovojo po 6,2 kamuolio ir atliko po 1,9 rezultatyvaus perdavimo. Iš žaidimo jis atakavo 42 proc. taiklumu.

Įdomu tai, kad rankų traumos krepšininką persekiojo ir studijų metais.

Praėjusį sezoną Šiaurės Karolinos universitete rungtyniavusiam C. Wilsonui dėl lūžusio dešinės rankos nykščio prireikė operacijos, todėl jis praleido NCAA turnyrą.

Dar šešerias rungtynes universitete puolėjas buvo priverstas praleisti dėl kairės plaštakos kaulo lūžio.

„Bulls“ šį sezoną per pirmąsias dešimt rungtynių iškovojo vos vieną pergalę ir patyrė devynis pralaimėjimus.

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