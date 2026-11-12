Williamsonas pratrūko po triuškinamos nesėkmės: „Tai nepriimtina“

„Pelicans“ išvykoje net 111:145 nusileido Bruklino „Nets“ krepšininkams, o po susitikimo 26-erių puolėjas neslėpė nusivylimo komandos pasirodymu.
„Tai nepriimtina. Net neturiu daug žodžių. Tiesiog nepriimtina“, – po rungtynių ESPN sakė Z. Williamsonas.
Puolėjas buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas ir pelnė 29 taškus, tačiau nė vienas kitas Naujojo Orleano ekipos krepšininkas nesurinko daugiau nei 15.
Vis dėlto Z. Williamsonui didžiausią nerimą kelia ne puolimas, o komandos gynyba.
„Pelicans“ pagal vidutiniškai praleidžiamus taškus užima 29-ąją vietą NBA, o pagal gynybos efektyvumą yra 26-a.
„Kaip vyrai, mes visi – žaidėjai, treneriai, visa komanda – turime pažvelgti į veidrodį ir savęs paklausti, ar padarėme viską, ką privalėjome dėl komandos. Ar tinkamai užėmiau pozicijas gynyboje? Ar buvau ten, kur turėjau būti? Ar stengiausi apsunkinti varžovų metimus? Ar padariau viską, ką galėjau? Ar iš tikrųjų atidaviau visas jėgas? Būtent tai turi padaryti kiekvienas“, – kalbėjo Z. Williamsonas.
Naujojo Orleano klubas sezoną pradėjo keturiomis pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų, tačiau dabar pralaimėjo jau keturis susitikimus iš eilės.
Z. Williamsonas šį sezoną vidutiniškai pelno po 21,7 taško ir yra rezultatyviausias komandos žaidėjas.
2019 metų NBA naujokų biržoje pirmuoju šaukimu pasirinktas puolėjas per savo karjerą dar nėra sužaidęs nė vienų atkrintamųjų rungtynių.
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