„Warriors“ pergalių seriją nutraukęs Durantas negailėjo pagyrų varžovų talentui

Nepaisant pralaimėjimo, 23-ejų puolėjas buvo rezultatyviausias „Warriors“ žaidėjas. Jis pelnė 25 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir perėmė 2 kamuolius.
Tuo metu K. Durantas prie Hjustono ekipos pergalės prisidėjo 20 taškų, 4 atkovotais kamuoliais ir 5 rezultatyviais perdavimais.
Po rungtynių 15 kartų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs veteranas išskyrė išskirtines Y. Lendeborgo savybes.
„Man labai patinka jo žaidimas. Jis yra techniškas aukštaūgis, kuris puolime gali žaisti visose penkiose pozicijose. Jis gali pataikyti, valdyti kamuolį, yra stiprus, turi ilgas rankas ir yra atletiškas“, – kalbėjo K. Durantas.
„Visa tai rodo, kad jo atletiškumas yra kito lygio. Jis yra nugalėtojas. Laimėjo dar universitete, gyvenime įveikė daug sunkumų. Į NBA jis atvyko jau visiškai subrendęs ir pasiruošęs visiems iššūkiams. Buvo smagu prieš jį žaisti“, – pridūrė „Rockets“ žvaigždė.
Y. Lendeborgas įspūdingai pradėjo debiutinį NBA sezoną.
Per pirmąsias 12 rungtynių „Warriors“ naujokas vidutiniškai pelno po 21,7 taško, atkovoja po 7,4 kamuolio ir atlieka po 3,7 rezultatyvaus perdavimo.
Aikštėje puolėjas vidutiniškai praleidžia po 32,2 minutės.
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