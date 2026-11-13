NBA nubaudė Smartą, nukentėjęs varžovas apkaltino jį nešvariu žaidimu

32-ejų krepšininkas diskvalifikuotas trejoms rungtynėms.
Incidentas įvyko trečiojo kėlinio pabaigoje, kai nuo kamuolio nutolusioje aikštės vietoje M. Smartas susikivirčijo su „Warriors“ vidurio puolėju Charlesu Bassey.
Abu krepšininkai susidūrė veidais, o M. Smartas smogė varžovui. Už šį veiksmą gynėjas buvo nubaustas antrojo laipsnio nesportine pražanga ir pašalintas iš aikštės.
Diskvalifikaciją M. Smartas pradės atlikti penktadienį vyksiančiose NBA taurės rungtynėse su Jutos „Jazz“.
Jis taip pat praleis artėjančius susitikimus su Vašingtono „Wizards“ ir Majamio „Heat“.
Po rungtynių Ch. Bassey negailėjo kritikos varžovui ir apkaltino jį nešvariu žaidimu.
„Tai apsimestinis kietumas. Jis visų rungtynių metu žaidė nešvariai. Man atrodo, kad jis tiesiog bandė kelti konfliktus, o ne žaisti krepšinį“, – kalbėjo „Warriors“ aukštaūgis.
Kitas „Rockets“ ir „Warriors“ tarpusavio susitikimas numatytas gruodžio 30 dieną.
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