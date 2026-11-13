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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG žvaigždė palaikė Dvališvilį, o Chabibas į tai atsakė iškalbingu veiksmu

2026-11-13 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 16:39
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37-erių UFC Šlovės muziejaus narys ir buvęs lengvojo svorio kategorijos čempionas Chabibas Nurmagomedovas socialiniame tinkle nustojo sekti Sakartvelo futbolo žvaigždę, Paryžiaus „Saint-Germain“ krašto puolėją Chvičą Kvaraccheliją.

Chabibas Nurmagomedovas | Instagram.com nuotr

37-erių UFC Šlovės muziejaus narys ir buvęs lengvojo svorio kategorijos čempionas Chabibas Nurmagomedovas socialiniame tinkle nustojo sekti Sakartvelo futbolo žvaigždę, Paryžiaus „Saint-Germain“ krašto puolėją Chvičą Kvaraccheliją.

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Manoma, kad toks Ch. Nurmagomedovo sprendimas susijęs su tuo, jog futbolininkas palaikė savo tautietį Merabą Dvališvilį po pastarojo konflikto su Usmanu Nurmagomedovu ir jo komandos nariais. Kol kas pats Ch. Nurmagomedovas viešai nekomentavo savo pusbrolio konflikto su M. Dvališviliu.

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Incidentas įvyko viešbučio vestibiulyje, kur buvęs UFC čempionas M. Dvališvilis buvo užpultas U. Nurmagomedovo ir jo komandos narių. Kilusios muštynės greitai išplito socialiniuose tinkluose – vaizdo įrašu pasidalijo ir UFC žvaigždė Ilia Topuria. Po susirėmimo buvo sulaikyta 10 žmonių. Tarp jų – abu kovotojai, M. Dvališvilio draugas Saba Lazišvilis, šeši U. Nurmagomedovo komandos nariai ir du asmenys, filmavę incidentą.

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Kaip praneša Abu Dabio leidinys „The National“, šešiems U. Nurmagomedovo komandos nariams skirta po 6 mėnesius kalėjime, 300 tūkst. dirhamų (apie 61,7 tūkst. eurų) bauda ir deportacija iš šalies atlikus bausmę. Tokios sankcijos skirtos už viešosios tvarkos trikdymą, sukeltą paniką ir grėsmę žmonių gyvybėms. Tuo metu M. Dvališviliui ir jo bičiuliui Sabai Lazišviliui skirta po 50 tūkst. dirhamų (apie 10,3 tūkst. eurų) bauda. Jiems laisvės atėmimo bausmės neskirtos.

Dar du sulaikyti asmenys, filmavę ir viešinę muštynių vaizdo įrašus, nubausti taip pat griežtai kaip U. Nurmagomedovo komandos nariai – jiems skirtas 6 mėnesių laisvės atėmimas, 300 tūkst. dirhamų bauda ir deportacija. Jų veiksmai pripažinti privatumo pažeidimu naudojantis informacinėmis technologijomis.

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