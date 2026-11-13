„Armani Olimpia“ siekia į savo gretas pasikviesti atletišką puolėją

Portalas Superbasket.it skelbia, kad italų klubas siekia pasirašyti kontraką su 25 metų 202 cm ūgio puolėju Ze’rik’u Onyema.
Aukštaūgis šiuo metu žaidžia Skafačio „Longobardi“ komandoje ir Italijoje per 26 minutes pelno 11,4 taško, atkovoja 6,3 kamuolio ir renka po 15 naudingumo balų.
Tai būtų didelis šuolis šio žaidėjo karjeroje, kadangi dar praėjusiame sezone Z.Onyema profesionalo karjerą pradėjo Suomijos lygoje.
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