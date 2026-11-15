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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Banchi pirmąją pergalę grįžęs į Milaną pasiekė prieš Bendžiaus komandą

2026-11-15 21:36 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 21:36
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Italijos pirmenybėse pergalę pasiekė Milano „Armani Olimpia“ (6/2).

M.Wrightas svariai prisidėjo prie pergalės

Italijos pirmenybėse pergalę pasiekė Milano „Armani Olimpia“ (6/2).

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Eurolygos klubas išvykoje 83:70 (22:15, 15:20, 22:23, 24:12) pranoko Udinės „Apu“ (4/4) su Eimantu Bendžiumi.

Lemiamą kėlinį favoritai pasitiko minimalia persvara (59:58), bet per pusketvirtos minutės išvystė dviženklę persvarą (73:61) ir varžovams atsitiesti neleido.

Tai buvo pirmoji Luca Banchi pergalė po grįžimo prie Milano klubo šturvalo. Italas prisistatė Eurolygoje 83:86 nusileisdamas Kauno „Žalgiriui“.

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Po 13 taškų nugalėtojams surinko Mosesas Wrightas (6/9 dvitaškių) ir Dariusas Thompsonas (7 rez. perd.), 12 – R.J.Cole'as, 11 – Marko Guduričius, po 10 – Jasonas Burnellas ir Leandro Bolmaro (7 atk. kam.).

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Šeimininkams E.Bendžius per 11 minučių surinko 3 taškus (0/2 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovotą kamuolį, klaidą, pražangą ir „minus 2“ naudingumo balus.

16 taškų Udinės ekipai pelnė Raequanas Battle'as (3/7 tritaškių), 12 – Andrea Calzavara (7 rez. perd.), 11 – Lorenzo Bucarelli.

Milano klubas dvigubą Eurolygos savaitę praleis namie – čia viešės Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Stambulo „Fenerbahče“.

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