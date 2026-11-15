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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pirmoji pasaulio raketė Turine pasiuntė signalą varžovams

2026-11-15 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 21:57
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Pirmoji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas pergalingai pradėjo Turine vykstantį ATP sezono finalinį turnyrą. Sekmadienį vokietis per du setus 6:4, 6:4 įveikė debiutantą Rafaelį Jodarą (ATP-11).

Alexanderis Zverevas prieš Rafaelį Jodarą | EPA nuotr.
GALERIJA (23)

Pirmoji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas pergalingai pradėjo Turine vykstantį ATP sezono finalinį turnyrą. Sekmadienį vokietis per du setus 6:4, 6:4 įveikė debiutantą Rafaelį Jodarą (ATP-11).

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „ATP Finals“: Alexanderis Zverevas - Rafaelis Jodaras (11.15)

2018 ir 2021 metais šį turnyrą laimėjęs A. Zverevas su 20-mečiu ispanu susitvarkė per 1 valandą ir 27 minutes. Pasaulio reitinge 11-ąją vietą užimantis R. Jodaras pirmą kartą dalyvauja aštuonių geriausių sezono tenisininkų varžybose.

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Vokietis atliko 10 neatremiamų padavimų ir sėkmingai neutralizavo varžovo atakas. Pirmajame sete R. Jodaras savo padavimų seriją pralaimėjo septintajame geime, o antrajame sete – jau trečiajame geime.

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A. Zverevas į Turiną atvyko po blankaus rudens. Paryžiaus ATP 1000 turnyre jis pasitraukė jau po pirmojo mačo, o vėliau neslėpė jaučiantis tiek fizinį, tiek psichologinį nuovargį.

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„Tai nebuvo tobulas mačas, tačiau esu patenkintas pergale. Man tai puiki turnyro pradžia“, – po pergalės kalbėjo vokietis.

Grupės etape A. Zverevo dar laukia susitikimai su amerikiečiu Benu Sheltonu ir prancūzu Arthuru Filsu.

Lapkričio pradžioje A. Zverevas užsitikrino pirmosios pasaulio raketės statusą. 29-erių vokietis 2026 metais taip pat iškovojo pirmuosius du savo karjeros „Didžiojo kirčio“ titulus, tačiau Turine nėra laikomas pagrindiniu favoritu.

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Pastaruosius du ATP finalinius turnyrus laimėjo italas Jannikas Sinneris, tačiau dėl kelio traumos jis nežaidžia nuo liepos mėnesį iškovoto Vimbldono titulo.

Pagrindiniu favoritu šįkart laikomas Carlosas Alcarazas. Ispanas įspūdingai sugrįžo po riešo traumos ir laimėjo tris iš penkių pastarųjų turnyrų – Tokijuje, Vienoje ir Paryžiuje. Pirmąjį mačą Turine jis žais pirmadienį su amerikiečiu Francesu Tiafoe.

„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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