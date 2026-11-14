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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Dramatiškas finalas Stokholme: Fritzas palaužė varžovą ir iškovojo antrą titulą šiemet

2026-11-14 17:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 17:44
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Tayloras Fritzas (ATP-10) įspūdingai užbaigė savo sezoną – amerikietis triumfavo Stokholme vykusiame ATP 250 serijos turnyre. Finale jis po atkaklios kovos 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) įveikė pirmą kartą tokio lygio turnyro finale žaidusį argentinietį Thiago Agustiną Tirantę (ATP-51).

Tayloras Fritzas prieš Thiago Agustiną Tirantę | EPA nuotr.

Tayloras Fritzas (ATP-10) įspūdingai užbaigė savo sezoną – amerikietis triumfavo Stokholme vykusiame ATP 250 serijos turnyre. Finale jis po atkaklios kovos 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) įveikė pirmą kartą tokio lygio turnyro finale žaidusį argentinietį Thiago Agustiną Tirantę (ATP-51).

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2 valandas ir 14 minučių trukusioje dvikovoje T. Fritzas užtikrintai pradėjo susitikimą, tačiau vėliau varžovas sugebėjo išlyginti žaidimą. Lemiamame sete nė vienas tenisininkas neturėjo galimybės tašku laimėti varžovo padavimų serijos, todėl nugalėtojas paaiškėjo pratęsime. Jame amerikietis pademonstravo šaltakraujiškumą ir iškovojo antrąjį sezono trofėjų.

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„Tai buvo įtemptas mačas. Neišnaudojau kelių progų. Jis puikiai gynėsi, o aš padariau keletą klaidų. Varžovas gerai žaidė, stipriai padavinėjo kamuoliuką ir pakeitė mačo eigą. Vėliau man buvo sunku laimėti taškus jo padavimų metu ir susitikimas tapo labai atkaklus“, – po pergalės kalbėjo T. Fritzas.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 250 turnyro Stokholme finalas: Tayloras Fritzas - Thiago Agustinas Tirante (11.14)

Anksčiau šiemet amerikietis triumfavo ir Vašingtone vykusiame ATP 500 serijos turnyre. Dabar jis jau penktą sezoną iš eilės per metus laimi bent du ATP turnyrus.

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29-erių tenisininkas pakilo į devintąją vietą virtualiame ATP reitinge ir penktus metus iš eilės sezoną baigs tarp dešimties geriausių pasaulio žaidėjų.

Praėjusią savaitę Paryžiuje T. Fritzas buvo vos per tašką nuo pergalės prieš Carlosą Alcarazą ir vietos ATP finaliniame turnyre. Amerikietis neslėpė, kad po skaudaus pralaimėjimo norėjo kuo greičiau grįžti namo.

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„Man buvo labai svarbu susitvarkyti su tuo, ką išgyvenau Paryžiuje. Labai norėjau grįžti namo, tačiau žinojau, kad atvykęs čia pasijusiu geriau. Džiaugiuosi, kad nusprendžiau atvykti ir išnaudojau šią galimybę“, – sakė amerikietis.

T. Fritzas dabar savo sąskaitoje turi jau 12 ATP turo titulų. Įdomu tai, kad triumfas Švedijoje tapo pirmuoju jo karjeroje uždarose patalpose vykusiame turnyre.

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„Esu pralaimėjęs nemažai finalų uždarose patalpose, tačiau per daug į tai nesigilinau. Kai laimėjau Tokijuje, ten taip pat didžiąją laiko dalį buvo uždarytas stogas, todėl sąlygos buvo panašios. Smagu, kad pagaliau pavyko laimėti ir tokį titulą. Liko tik iškovoti trofėjų ant grunto“, – šypsojosi T. Fritzas.

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T. Fritzui atiteko 250 reitingo taškų bei 110,055 tūkst. eurų.

Buvusi 5-oji pasaulio raketė italas Lorenzo Musetti (ATP-25) žygį baigė pusfinalyje. Jis 4:6, 2:6 neatsilaikė prieš T. Fritzą, nesugebėdamas susikurti nė vieno „break pointo“.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudarė 723,435 tūkst. eurų.  

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