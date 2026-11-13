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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevo juodas humoras paliko Sheltoną be žado

2026-11-13 23:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 23:00
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Alexanderis Zverevas (ATP-1) prieš Turine prasidedantį ATP finalinį turnyrą nesureikšmina favorito statuso. Pirmoji pasaulio raketė pabrėžė, kad kol kas jo mintys sukasi tik apie grupės varžovus, o ne galimą susitikimą su Carlosu Alcarazu vėlesniame etape.

„ATP Finals“ žaidėjų pristatymas | EPA nuotr.
GALERIJA (24)

Alexanderis Zverevas (ATP-1) prieš Turine prasidedantį ATP finalinį turnyrą nesureikšmina favorito statuso. Pirmoji pasaulio raketė pabrėžė, kad kol kas jo mintys sukasi tik apie grupės varžovus, o ne galimą susitikimą su Carlosu Alcarazu vėlesniame etape.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „ATP Finals“ žaidėjų pristatymas (11.13)

A. Zverevas ir C. Alcarazas yra du aukščiausią reitingą turintys turnyro dalyviai. Vis dėlto Vokietijos tenisininkas prieš pirmąją dvikovą pabrėžė, kad jo laukia sudėtinga grupė, kurioje taip pat žais Benas Sheltonas, Arthuras Filsas ir Rafaelis Jodaras.

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„Manau, kad reikia gerbti visus varžovus. Šiuo metu negalvoju apie Carlosą. Mano dėmesys sutelktas į šiuos tris jaunus žaidėjus, nes mūsų grupė labai stipri. Visi jie moka žaisti tenisą, kitaip nebūtų čia patekę. Dabar koncentruojuosi į juos. Pamatysime, kas nutiks vėliau“, – teigė A. Zverevas, paklaustas apie favorito vaidmenį.

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Spaudos konferencijoje vokietis taip pat pademonstravo humoro jausmą. Vienas žurnalistas pareiškė per savo gyvenimą sutikęs visus 30 tenisininkų, kurie kada nors buvo pirmoje ATP reitingo vietoje, o A. Zverevas esą yra paskutinis iš jų.

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„Aš paskutinis? Tai tu greitai mirsi?“, – su šypsena paklausė A. Zverevas.

Šalia sėdėjęs B. Sheltonas, išgirdęs tokį atsakymą, susiėmė už galvos.

29-erių vokietis ATP finalinį turnyrą yra laimėjęs du kartus – 2018 ir 2021 metais

A. Zverevas šiemet išgyvena išskirtinį sezoną. Jis pirmą kartą karjeroje triumfavo „Roland Garros“ ir „US Open“ turnyruose, o Vimbldone pasiekė finalą. Šie rezultatai padėjo vokiečiui šio mėnesio pradžioje pakilti į pirmąją ATP reitingo vietą. Nepaisant įspūdingo sezono ir išaugusio spaudimo, į Turiną A. Zverevas atvyko nusiteikęs mėgautis galimybe varžytis tarp aštuonių geriausių pasaulio tenisininkų.

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„Į šį turnyrą žvelgsiu su džiaugsmu. Mėgausiuosi žaisdamas čia ir būdamas šioje aikštėje. Daugiau niekada nelaikysiu savaime suprantamu dalyku to, kad galiu varžytis tarp aštuonių geriausių pasaulio žaidėjų“, – kalbėjo vokietis.

A. Zverevas ATP finaliniame turnyre dalyvaus jau devintą kartą. Iki šiol jis šiame renginyje iškovojo 18 pergalių ir patyrė 12 pralaimėjimų. Savo pasirodymą šių metų varžybose pirmoji pasaulio raketė pradės sekmadienį akistata su 20-mečiu R. Jodaru.

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Ispanas šiemet stebuklingai debiutavo ATP ture. Jis laimėjo pirmąjį karjeros ATP turnyrą Marakeše, o šio mėnesio pradžioje pakilo į geriausių pasaulio tenisininkų dešimtuką. Nuo debiuto pagrindiniame ATP turnyro etape sausį vykusiame „Australian Open“ iki patekimo į pirmąjį dešimtuką jam prireikė vos 287 dienų. Taip buvo pagerintas ankstesnis 490 dienų rekordas. Vos prieš 11 mėnesių R. Jodaras dalyvavo „Next Gen ATP Finals“ turnyre, kuriame varžosi geriausi jaunieji tenisininkai. Dabar jis ruošiasi debiutui pagrindiniame ATP sezono finaliniame turnyre.

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„Tai buvo vienas mano tikslų, nes tai pirmieji mano metai ATP ture. Surinkau pakankamai taškų, kad patekčiau čia. Man didelė garbė ir privilegija būti šioje grupėje kartu su geriausiais pasaulio žaidėjais. Labai džiaugiuosi pirmą kartą atvykęs į Turiną ir mėgaujuosi šia savaite“, – sakė R. Jodaras.

„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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