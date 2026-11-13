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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Rytas“ pasiekė susitarimą su NBA ir Eurolygoje žaidusiu gynėju

2026-11-13 22:46 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-13 22:46
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Vilniaus „Rytas“ surado papildymą gynėjų grandyje. Pranešama, kad Lietuvos klubas pasiekė susitarimą su 32 metų 191 cm ūgio gynėju Mattu Thomasu.

M.Thomasas žais Vilniuje (FIBA Europe nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ surado papildymą gynėjų grandyje. Pranešama, kad Lietuvos klubas pasiekė susitarimą su 32 metų 191 cm ūgio gynėju Mattu Thomasu.

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Amerikietis turėjo laikiną kontraktą su Malagos „Unicaja“ klubu ir jo sutartis jau baigė galioti.

FIBA Čempionų lygoje gynėjas spėjo sužaisti 2 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė 11,5 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir rinko po 11 naudingumo balų. Ispanijos pirmenybėse šio patyrusio žaidėjo vaidmuo buvo visiškai epizodinis.

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Praeityje M.Thomasas yra žaidęs NBA, o Eurolygoje atstovavo Berlyno ALBA ekipai. Vėliau atstovavo Granados „Coviran“ ir Stambulo „Bešiktaš“ klubams.

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Praėjusiame sezone atstovaudamas „Bešiktaš“ gynėjas Europos taurėje per 13 minučių pelnė 4,8 taško, atkovojo 1,6 kamuolio, atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 2,4 naudingumo balo. Jo pataikymas iš toli siekė 32 procentus.

Visą karjerą gynėjas buvo išskiriamas dėl savo savybės atakuoti krepšį iš trijų taškų zonos.

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