„Rytas“ pasiekė susitarimą su NBA ir Eurolygoje žaidusiu gynėju

Amerikietis turėjo laikiną kontraktą su Malagos „Unicaja“ klubu ir jo sutartis jau baigė galioti.
Mega sniper Mat Thomas who had a temporary deal with Unicaja Malaga is set to join BCL reigning champs Lietuvos Rytas Vilnius with a deal for the rest of the season. Deal is done— Moses 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MosesB1) November 13, 2026
FIBA Čempionų lygoje gynėjas spėjo sužaisti 2 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė 11,5 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir rinko po 11 naudingumo balų. Ispanijos pirmenybėse šio patyrusio žaidėjo vaidmuo buvo visiškai epizodinis.
Praeityje M.Thomasas yra žaidęs NBA, o Eurolygoje atstovavo Berlyno ALBA ekipai. Vėliau atstovavo Granados „Coviran“ ir Stambulo „Bešiktaš“ klubams.
Praėjusiame sezone atstovaudamas „Bešiktaš“ gynėjas Europos taurėje per 13 minučių pelnė 4,8 taško, atkovojo 1,6 kamuolio, atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 2,4 naudingumo balo. Jo pataikymas iš toli siekė 32 procentus.
Visą karjerą gynėjas buvo išskiriamas dėl savo savybės atakuoti krepšį iš trijų taškų zonos.
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