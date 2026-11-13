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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Skaisgirys pasidžiaugė susitikimu su FIBA vadovu

2026-11-13 17:38 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-13 17:38
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Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Rolandas Skaisgirys pasidalino mintimis apie „FIBA Europe“ vadovų vizitą Lietuvoje.

J.Garbajosa lankėsi Lietuvoje (Asociacija „Lietuvos krepšinis“ nuotr.)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Rolandas Skaisgirys pasidalino mintimis apie „FIBA Europe“ vadovų vizitą Lietuvoje.

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Ketvirtadienį Klaipėdos „Švyturio“ arenoje Europos moterų krepšinio čempionato atrankos rungtynes tarp Lietuvos ir Suomijos rinktinių stebėjo „FIBA Europe“ prezidentas Jorge Garbajosa ir „FIBA Europe“ vykdantysis direktorius Kamilis Novakas.

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Prieš rungtynes „FIBA Europe“ vadovai su asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentu Rolandu Skaisgiriu dalyvavo neformaliuose pietuose, kur aptarė krepšinio aktualijas ir ateities planus.

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„Turėjome labai šiltą ir produktyvų susitikimą. Pasidalinome savo požiūriais, vizijomis ir bendradarbiavimo galimybėmis. Daug kalbėjome apie artėjantį moterų Europos čempionatą, ypač daug dėmesio skyrėme vaikų ir jaunimo programoms. Mane labai nudžiugino, kad šioje vietoje mes su „FIBA Europe“ galėsime turėti labai daug sinergijos, galbūt ir finansinio palaikymo. Taip pat džiugina „FIBA Europe“ požiūris į 3×3 krepšinį. Mes, Lietuva, šioje sporto šakoje esame viena iš lyderiaujančių pasaulio valstybių, todėl tikrai buvo ką aptarti.“

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Savo įspūdžiais pasidalijo ir pats „FIBA Europe“ prezidentas Jorge Garbajosa:

„Artėjančiam Europos moterų čempionatui, kuris vyks ir Lietuvoje, turime labai aukštus lūkesčius. Moterų krepšinis – vienas esminių mūsų prioritetų. Rugsėjį Berlyne vykusi FIBA Pasaulio taurė moterų krepšinį pakėlė į naują lygį. Tikimės išlaikyti tą pačią energiją ir augimą. Apie Klaipėdos areną jau anksčiau girdėjau daug gerų atsiliepimų, o dabar tuo įsitikinau pats. Esu sužavėtas atmosfera arenoje ir džiaugiuosi čia būdamas.“

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Neformaliuose susitikime taip pat dalyvavo Klaipėdos vicemeras Giedrius Didjurgis, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ viceprezidentas Jonas Mačiulis (atsakingas už nacionalinių rinktinių programas), viceprezidentė Natalja Liovkina (atsakinga už jaunimo krepšinio ugdymo sistemos vystymą) ir Vilniaus „Kibirkšties“ klubo dalininkas Robertas Javtokas.

„Kadangi R. Javtokui ir J. Mačiuliui krepšinio aikštėje ne kartą teko susitikti su J. Garbajosa, prie pietų stalo prisiminėme daug smagių istorijų iš praeities“, – kalbėjo R. Skaisgirys.

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Visgi emociškai paveikiausias momentas laukė vakare.

2003 m. Donatas Slanina, atstovaudamas Lietuvos rinktinei, tapo Europos čempionu. Tuomet finale Lietuva nugalėjo Ispanijos rinktinę, kurioje vienas iš lyderių buvo dabartinis „FIBA Europe“ prezidentas Jorge Garbajosa.

Prabėgus 23 metams tituluoti krepšininkai susitiko Klaipėdos „Švyturio“ arenos centre. Didžiosios pertraukos metu J. Garbajosa pasveikino Donato Slaninos treniruojamą 3×3 Lietuvos rinktinę, kuri jaunimo olimpinėse žaidynėse iškovojo sidabro medalius.

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„Kai žinai visą kontekstą, o dabar matai Garbajosos ir Slaninos šiltą apsikabinimą, tai yra labai smagus ir jautrus momentas“, – gera emocija dalinosi R. Skaisgirys.

Kalbėdamas apie Lietuvos ir Suomijos moterų krepšinio rungtynes gerų emocijų neslėpė ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ viceprezidentas Jonas Mačiulis.

„Iš tikrųjų likau maloniai nustebęs žiūrovų skaičiumi. Visgi tai ketvirtadienio vakaras, moterų krepšinis, Klaipėda, bet žmonės susirinko – tai labai džiugina. Aišku, pralaimėjimas nėra malonus, bet merginos yra tikrai motyvuotos, kovingos ir viskas juda tinkama linkme. Turime tikrai gerą rinktinę, kuri bus pasiruošusi siekti aukštų tikslų.“

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Beveik 2 000 krepšinio sirgalių Klaipėdoje išvydo intriguojančią kovą – pirmaujanti komanda keitėsi 7 kartus, o dar 9 kartus rezultatas buvo lygus. Nors po dramatiškos kovos Lietuva 74:76 nusileido Suomijos rinktinei, R. Skaisgirys kvietė krepšinio sirgalius išlikti optimistiškais:

„Aišku, žiauriai gaila, kad mes pralaimėjome. Žvelgiant iš krepšinio turinio pusės, pastangos tikrai buvo geros, tačiau mūsų krepšininkės žaidė labai susikausčiusios. Esu įsitikinęs, kad mūsų Lietuvos rinktinė yra ryškiai stipresnė už Suomijos, bet tai reikia įrodyti aikštėje. Aš ir toliau labai tikiu mūsų moterų krepšinio rinktine – mūsų krepšininkės tikrai nori ir gali daugiau.“

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Paklaustas, kaip sekasi ruoštis Lietuvoje artėjantį birželį vyksiančiam Europos čempionatui, prezidentas R. Skaisgirys atsakė:

„Šis darbas vyksta kiekvieną dieną ir jis vyksta teigiama linkme. Netolimoje ateityje pranešime, kas jau padaryta ir ką dar reiks padaryti. Viskas vyksta eiliškumo tvarka ir pagal planą.“

Europos moterų krepšinio čempionatas birželio 16–27 d. vyks Lietuvoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje.

Lietuvos moterų rinktinė grupių etapo rungtynes žais Klaipėdoje, o visos atkrintamosios varžybos ir kovos dėl Senojo žemyno medalių vyks Vilniuje.

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