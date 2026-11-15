Alcarazas po beveik metų pertraukos išvydo Ferrero – buvusio trenerio sutikimas sukėlė emocijų

C. Alcarazas šeštadienį treniravosi kartu su amerikiečiu Benu Sheltonu, o į kortą atvykęs J. C. Ferrero sulaukė šilto ispano sutikimo. Jie apsikabino ir pasisveikino po ilgo nesimatymo.
C. Alcarazas ir J. C. Ferrero bendradarbiavimą netikėtai nutraukė 2025 metų pabaigoje. Toks sprendimas nustebino teniso pasaulį, nes kartu jie buvo pasiekę įspūdingų rezultatų. Prieš aštuonerius metus J. C. Ferrero atmetė kitų garsių tenisininkų pasiūlymus ir ėmėsi treniruoti vos 15-os C. Alcarazą. Vadovaujamas buvusio „Roland Garros“ čempiono, ispanas pirmuosius žingsnius ATP ture žengė 2020 metais, o jau po dvejų metų tapo pirmąja pasaulio rakete ir iškovojo pirmąjį „Didžiojo kirčio“ titulą.
Alcaraz and Ferrero reunite in Turin. https://t.co/wAj0FOnaaJ— José Morgado (@josemorgado) November 14, 2026
Per septynerius bendro darbo metus jie laimėjo šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrus ir sukūrė vieną sėkmingiausių trenerio bei žaidėjo duetų šiuolaikiniame tenise.
Po išsiskyrimo C. Alcarazas tęsė darbą su Samueliu Lopezu. Nepaisant keturis mėnesius trukusios pertraukos dėl traumos, tenisininkas ir toliau skynė pergales. Tuo metu J. C. Ferrero buvo atsitraukęs nuo teniso ir daugiau laiko skyrė šeimai.
Vis dėlto ispanas neseniai paskelbė apie sugrįžimą į trenerio darbą 2027 metais. Naujuoju jo auklėtiniu taps būtent B. Sheltonas. J. C. Ferrero dirbs kartu su amerikiečio tėvu Bryanu Sheltonu ir kitą sezoną lydės ketvirtąją pasaulio raketę svarbiausiuose turnyruose.
Prie B. Sheltono komandos J. C. Ferrero prisijungė dar prieš Turine vykstantį ATP sezono finalinį turnyrą, todėl treniruotė tapo puikia proga vėl susitikti su buvusiu auklėtiniu.
Tiesa, prieš turnyrą C. Alcarazas turėjo ir kitų rūpesčių – ispanas skundėsi skrandžio negalavimais ir pirmąją treniruotė nutraukė anksčiau laiko. Visgi, dabar jis tikino jau besijaučiantis geriau ir besistengiantis atidžiau rinktis maistą.
„Dabar jaučiuosi šiek tiek geriau. Rūpinuosi savimi ir vengiu maisto, kurio neturėčiau valgyti, nors Italijoje tai padaryti gana sunku. Iš tiesų jaučiuosi vis geriau“, – sakė tenisininkas.
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